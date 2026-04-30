Vai Dveins Džonsons patiešām kļuvis par tēvu vēl diviem bērniem? Sieva atklāj patiesību
Dveina Džonsona sieva Lorēna Hašiana pastāstījusi patiesību par ģimenes pieaugumu. Tīmeklī raksta, ka piedzimis viens, citur – ka divi…
Lorēna Hašiana pielikusi punktu baumām, kas pēdējā laikā sākušas cirkulēt tīmeklī. Izskanējušas runas (kas pamatotas pat ar ticama skata fotogrāfijām), ka viņa un Dveins Džonsons slepeni sagaidījuši pasaulē vēl kādu bērnu. Lorēna pastāstījusi patiesību, turklāt izdarījusi to ar lielisku humora izjūtu.
41 gadu vecā dziedātāja savos “Instagram” stāstos pasmējās par mākslīgā intelekta ģenerētajām bildītēm, kas pievienotas izdomātajiem stāstiem par to, ka Dveins atkal nonācis jaunā tēva godā, jo viņa laidusi pasaulē vēl vienu mazuli.
„Jo es domāju, ka mums visiem patiks laba deva svētdienas humora…” rakstīja Lorēna un dalījās ar diviem izdomātu ziņu ekrānuzņēmumiem, lai visi sekotāji tos redz.
Pirmajā mākslīgā intelekta ģenerētajā fotogrāfijā Hašiana un Džonsons redzami kopā, turam uz rokām jaundzimušo. „Izskatās, ka es Maiami esmu dzemdējusi vēl vienu bērnu!” viņa rakstīja virs attēla. Otrajā ierakstā redzama vēl viena mākslīgā intelekta radīta bilde, bet šoreiz “jaunie vecāki” jau pozē ar diviem mazuļiem. “Tagad jau divi! Es dzemdēju DIVUS BĒRNUS!” viņa uzjautrinājās.
Hašiana un Džonsons apprecējās 2019. gadā, bet viņu romantiskās attiecības aizsākās jau 2006. gadā. Pāris ir vecāki divām kopīgām meitām – Jasmīnai (10) un Tianai (8).
Džonsonam ir arī meita Simona (24), kura nākusi pasaulē viņa iepriekšējā laulībā ar Deniju Garsiju.
Pāris ir diezgan noslēgts par savu privāto dzīvi sabiedrībā, taču šā gada “Zelta globusu” ceremonija bija viena no retajām reizēm, kad abi kopā roku rokā apmeklēja sarkanā paklāja pasākumu.
Džonsons īpaši sirsnīgi izteicās, runājot, ko viņam nozīmēja šī vakars. „Man līdzās ir mana skaistā sieva, man ir paveicies. Manas meitas mājās skatās. Mana vecākā meita ir šeit. Mana ģimene ir šeit. Tāpēc esmu laimīgs,” viņš tovakar izteicās sarunā ar “Entertainment Tonight” reportieri.