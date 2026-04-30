Vai Dveins Džonsons patiešām kļuvis par tēvu vēl diviem bērniem? Sieva atklāj patiesību
Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID/ Vida Press
Dveins Džonsons ar sievu Lorēnu Hašianu.
Slavenības

Gerda Ansone

Jauns.lv

Dveina Džonsona sieva Lorēna Hašiana pastāstījusi patiesību par ģimenes pieaugumu. Tīmeklī raksta, ka piedzimis viens, citur – ka divi…

Lorēna Hašiana pielikusi punktu baumām, kas pēdējā laikā sākušas cirkulēt tīmeklī. Izskanējušas runas (kas pamatotas pat ar ticama skata fotogrāfijām), ka viņa un Dveins Džonsons slepeni sagaidījuši pasaulē vēl kādu bērnu. Lorēna pastāstījusi patiesību, turklāt izdarījusi to ar lielisku humora izjūtu. 

Foto: "ekrānuņēmums"
Lorēna padalījās ar publikācijām, kur izmantotas mākslīgā intelekta ģenerētas nepatiesas bildes.

41 gadu vecā dziedātāja savos “Instagram” stāstos pasmējās par mākslīgā intelekta ģenerētajām bildītēm, kas pievienotas izdomātajiem stāstiem par to, ka Dveins atkal nonācis jaunā tēva godā, jo viņa laidusi pasaulē vēl vienu mazuli.  

„Jo es domāju, ka mums visiem patiks laba deva svētdienas humora…” rakstīja Lorēna un dalījās ar diviem izdomātu ziņu ekrānuzņēmumiem, lai visi sekotāji tos redz.

Pirmajā mākslīgā intelekta ģenerētajā fotogrāfijā Hašiana un Džonsons redzami kopā, turam uz rokām jaundzimušo.  „Izskatās, ka es Maiami esmu dzemdējusi vēl vienu bērnu!” viņa rakstīja virs attēla. Otrajā ierakstā redzama vēl viena mākslīgā intelekta radīta bilde, bet šoreiz “jaunie vecāki” jau pozē ar diviem mazuļiem. “Tagad jau divi! Es dzemdēju DIVUS BĒRNUS!” viņa uzjautrinājās.

Foto: Sthanlee Mirador/Sipa USA/ Vida Press
Dveins Džonsons ar dzīvesbiedri Lorēnu un meitu Jasmīnu 2017. gadā.

Hašiana un Džonsons apprecējās 2019. gadā, bet viņu romantiskās attiecības aizsākās jau  2006. gadā. Pāris ir vecāki divām kopīgām meitām – Jasmīnai (10) un Tianai (8). 

Džonsonam ir arī meita Simona (24), kura nākusi pasaulē viņa iepriekšējā laulībā ar Deniju Garsiju.  

Pāris ir diezgan noslēgts par savu privāto dzīvi sabiedrībā, taču šā gada “Zelta globusu” ceremonija bija viena no retajām reizēm, kad abi kopā roku rokā apmeklēja sarkanā paklāja pasākumu.

Foto: Alamy/ Vida Press
Dveins Džonsons un Lorēna Hašiana “Zelta globusu” balvu vakarā šā gada janvārī.

Džonsons īpaši sirsnīgi izteicās, runājot, ko viņam nozīmēja šī vakars. „Man līdzās ir mana skaistā sieva, man ir paveicies. Manas meitas mājās skatās. Mana vecākā meita ir šeit. Mana ģimene ir šeit. Tāpēc esmu laimīgs,” viņš tovakar izteicās sarunā ar “Entertainment Tonight” reportieri.

Tēmas

Dveins DžonsonsInstagramMaiami

Citi šobrīd lasa