FOTO: “Dzeguzīte” ar lielu koncertu nosvinējusi 55 gadu jubileju! Iznācis sirsnīgs aizkulišu video!

“Dzeguzīte” nosvinējusi 55 gadu jubileju
Leģendārais bērnu vokālais ansamblis “Dzeguzīte” šosezon svin savu 55. dzimšanas dienu, kam par godu tika sarīkots krāšņs koncerts “Esi, kas vēlies būt!”. Koncerta aizkulises iemūžinātas 10 minūšu video stāstā, kur savās atmiņās dalās esošie un bijušie dziedātāji, kā arī solisti, kas piedalījās koncertā.
Ansambļa 45 gadu radošā sadarbība ar Maestro Raimondu Paulu ir devusi daudz skaistu un klausītāju iemīļotu dziesmu, un tam par godu koncertā tika atskaņotas īpašas kompozīcijas – “Dzeguzītes himna”, kas tapusi Raimonda Paula un Jāņa Petera sadarbībā. Tā ir dziesma, kas simbolizē “Dzeguzītes” un Maestro stāsta pirmsākumus.
Video stāstā ansambļa vadītāja Zigda Martinsone atklāj, kas ir tā atslēga Maestro R. Paula dziesmām, kuras dzīvo paaudžu paaudzēs. Savukārt dziedātāji, ēdot gardās kanēļa bulciņas, pastāsta, kura ir viņu mīļākā dziesma. Bet komponists un tekstu autors Guntars Račs atklāj, cik viegli vai grūti rīmējas vārdi ar mūziku.
Koncerta režisore Dita Lūriņa-Egliena kopā ar dzīvesbiedru, aktieri Mārtiņu Eglienu ne tikai vada koncertu, bet arī atceras Mārtiņa bērnības piedzīvojumus “Dzeguzītē”, un Dita atzīst, ka ir “ieprecējusies Dzeguzītes saimē”.
Dziedātāja Paula Saija slavē mazos dziedātājus par profesionalitāti un izturību. Bijušie dziedātāji Kārlis Būmeistars, Elvijs Bušs un Kristiāna Stirāne savus spilgtākos mirkļus atceras tieši no koncertbraucieniem, kā arī novērtē izveidojušos draudzību.
TDA “Dzintariņš” vadītāja Sanita Misika atzīst, ka ne tikai dziedāt Maestro R. Paula dziesmas ir viegli, bet arī tās ir viegli izdejot, jo kājas pašas kustas deju soļos. Kopā ar “Dzeguzīti” tapusi lieliska koncertprogramma “Putnu dziesmas”.
Koncerta aizkustinošākais mirklis bija pašu mazāko dzeguzēnu uzstāšanās, kur dažiem tā bija pirmā skatuves pieredze. Savukārt skanīgo dziesmu “Tango pelikāno”, atraktīvo “Dzintariņa” puišu izpildījumā no Maestro R. Paula un G. Rača “Putnu dziesmām”, izpildīja aktieris Rihards Lepers kopā ar meitiņu Odriju.
Skatītājus koncertā priecēja tādas populāras dziesmas kā “Anniņa vanniņā”, “Lietus un saule”, “Lācis”, “Piena ceļš”, “Aiz horizonta”, “Tango pelikāno” un vēl daudzas citas, kas tapušas Maestro sadarbībā ar dzejnieku Guntaru Raču. Šīs melodijas visu paaudžu klausītājiem kļuvušas tuvas un mīļas.
Ilggadējā “Dzeguzītes” vadītāja Daila Martinsone noslēgumā ar gandarījumu saka:
“Galvenais ir nezaudēt savus ‘putnus’, lai nezaudētu lidojumu...”. Koncertā kopā ar bijušajiem dzeguzēniem, “Putnu balli” un “Dzeguzītes” draugiem – Paulu Saiju, Ilonu Bageli, Guntaru Raču, Ivo Grīsniņu-Grīsli, Rihardu Leperu, Edvardu Strazdiņu, Jāni Kalniņu (grupa “Roja”) un akordeonisti Initu Āboliņu – tika radīta īpaša svētku atmosfēra. “Dzeguzīte” atskaņoja arī pilnīgi jaunas dziesmas mūsdienu popa un deju ritmos no topošā CD albuma.
Jubilejas koncertu bagātināja sadarbības kolektīvi un draugi:
TDK “Dzintariņš”, deju grupa “Rīdze”, mūsdienu deju grupa “Karkadē”, mūsdienu deju grupa “Melody”, vokālais ansamblis “Karameles”, vokālā studija “Varavīksne” un bērnu estrādes studija “Kukuragi”. Pavadošā mūziķu grupa Jāņa Miltiņa vadībā. Skatieties jubilejas koncertu 9. maijā pulksten 9:55 LTV1.