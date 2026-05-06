Nedēļas jaunumi "Tet+" - džinsu stāsts, psiholoģiska drāma un seriāls par Mēriju Benetu
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties vēsturisku drāmu "Call Me Levi", miniseriālu "Mušu valdnieks" un humorpilno seriālu "Mērija Beneta".
Džinsu stāsts
"Call Me Levi" ir četrsēriju gara vācu-itāļu-beļģu vēsturiska drāma, kas stāsta par Levi Štrausu – cilvēku, kura vārds kļuva par sinonīmu džinsiem un amerikāņu sapnim.
Zilie džinsi piedzima kā drosmīgas idejas un neatlaidības apliecinājums – Levi Štrauss un drēbnieks Džeikobs Deiviss radīja apģērbu, kas izturēja zelta racēju ikdienas smago darbu un kļuva par brīvības, iespēju un Amerikas sapņa simbolu. Pārvarot grūtības, riskus un šķēršļus, viņi radīja ko tādu, kas mainīja modes un vēstures gaitu.
Seriāls sākas 19. gadsimta vidū, kad jaunais Štrauss, vācu-ebreju tirgotāja dēls, emigrē uz Ameriku, bēgot no nabadzības un antisemītisma Bavārijā. Viņš ierodas laikā, kad sākas Kalifornijas zelta drudzis, un tieši šis laikmets kļūst par seriāla centrālo fonu. Amerika tiek attēlota kā iespēju zeme, bet arī kā vieta, kur valda haoss, vardarbība un nav likumu. Levi sāk strādāt kā audumu tirgotājs Sanfrancisko, kur sastop Džeikobu Deivisu – latviešu izcelsmes emigrantu un talantīgu meistaru, kurš izgudro ideju nostiprināt darba bikses ar metāla kniedēm. Abi cenšas patentēt jauno izgudrojumu, taču viņiem ceļā stājas vietējais ostas reketieris, korumpētas amatpersonas un politiski spēki, kas kontrolē pilsētu.
Cilvēks nav dzimis labs
Pavisam jaunais miniseriāls "Mušu valdnieks" ir četras epizodes garš, vizuāli spēcīgs un psiholoģiski intensīvs darbs, balstīts Viljama Goldinga romānā.
Seriāls lieliski atspoguļo romāna kodolu – cilvēka dabas tumšumu, kas izlaužas brīdī, kad sabiedrības struktūras sabrūk. Seriāls seko britu zēnu grupai, kas pēc katastrofas nonāk uz tropiskas, neapdzīvotas salas un mēģina izveidot savu kārtību, taču ātri vien pārvēršas par vardarbības, baiļu un varas cīņu kopienu. Tropiskā sala ir skaista, spilgta, gandrīz paradīze, un tieši šī paradīze kļūst par elli, kad cilvēki tajā ienes savas bailes, ambīcijas un agresiju. Jo vairāk zēni grimst haosā, jo vairāk daba šķiet vienaldzīga: saule spīd, jūra šalc, bet cilvēku radītais posts turpinās. "Mušu valdnieks" vienmēr ir bijis stāsts par sabiedrības trauslumu. Par to, cik ātri var sabrukt struktūra, kas šķiet pašsaprotama. Par to, ka ļaunums nav ārējs spēks, bet gan potenciāls, kas mīt ikvienā. Tāpēc katra jauna adaptācija – arī 2026. gada seriāls – nav tikai literatūras ekranizācija. Tā ir brīdinājuma zīme, kas atgādina: civilizācija ir plāna kārtiņa, un pietiek ar vienu salu, vienu krīzi vai vienu līderi, lai tā sāktu plaisāt.
Izkāpt no ēnas
Mērija – visbiežāk apsmietā, vismazāk pamanītā no māsām Benetām – beidzot iznāk priekšplānā un kļūst par pilnvērtīgu, emocionāli sarežģītu varoni.
"Lepnumā un aizspriedumos" Mērija vienmēr bijusi tā, kas paliek ēnā. Ne tik skaista kā Džeina, ne tik asprātīga kā Elizabete, ne tik dzīvespriecīga kā Kitija un Lidija. Viņa ir meitene ar brillēm, grāmatām un neveikliem morāles sprediķiem – tēls, kuru pati Džeina Ostina izmantoja kā ironisku kontrastu pārējām māsām. Bet nu Mērija beidzot uzdrošinās izkāpt no māsu ēnām!