Nedēļas jaunumi "Tet+" - kritiķu slavēts seriāls, aizraujoša sporta drāma un filma visai ģimenei
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties sporta drāmu "Mārtijs Lieliskais", animāciijas piedzīvojumu filmu "GOAT: Labākais pasaulē" un seriālu "Justified".
Mārtijs gatavs visam!
"Mārtijs Lieliskais" ir sporta drāmas un melnās komēdijas sakausējums, kura darbība rit piecdesmito gadu Ņujorkā.
Jauns, ambiciozs puisis Mārtijs Mauzers ir gatavs darīt jebko, lai piepildītu savu sapni, pierādītu visai pasaulei, ka viņam nekas nav neiespējams. Mārtijs strādā par kurpju pārdevēju, paralēli mēģinot izsisties profesionālajā sportā. Viņš sapņo par uzvarām, bet viņa ceļš ir pilns ar krāpšanām, riskantiem darījumiem un emocionāli toksiskām attiecībām. Mārtijs Lieliskais ir kā pingponga mačs – filma pulsē ar nemitīgu kustību, strauju montāžu un nervozu enerģiju, stāsts balansē starp ambīcijām un pašiznīcību. Filma tika nominēta deviņiem Oskariem – gada labākā aktiera kandidātos bija arī Mārtija lomas atveidotājs Timotejs Šalame –, taču nevienu statueti neieguva. Taču Zelta globuss par šo lomu aktieris tagad mājās ir!
Mazs kazlēns gāž lielu vezumu
Animēta spraiga sižeta piedzīvojumu komēdija visai ģimenei "GOAT: Labākais pasaulē" sola daudz jautrības.
Vils, mazs kazlēns ar lieliem sapņiem, tiek pie unikālas iespējas piebiedroties profiņiem un spēlēt “rēcienbolu” – augstas intensitātes, jauktu dzimumu, pilna kontakta sporta veidu, kurā dominē ātrākie, niknākie dzīvnieki pasaulē. Filmas centrā ir sapņa un identitātes meklējumi — mazs, fiziski neievērojams varonis cenšas izsisties pasaulē, kurā valda plēsēji, lielie zvēri un brutāla konkurence. Vils ir talantīgs, taču nepieredzējis; viņa ceļš ir pilns neveiksmēm, pārpratumiem un komiskām situācijām. Taču tieši šī neatlaidība un spēja mācīties no kļūdām padara viņu par varoni, ar kuru skatītāji var identificēties.
Filmas pasaule veidota kā dzīvnieku metropole, kur sporta kultūra ir sabiedrības centrālais elements. Rēcienbols tiek attēlots kā dinamiska, vizuāli iespaidīga spēle – ātrums, sadursmes, akrobātiski metieni un taktiski manevri, kas atgādina basketbola, amerikāņu futbola un futūristiska kontaktsporta sajaukumu. Šī sporta veida intensitāte kļūst par filmas galveno vizuālo motoru. Kustības ir pārspīlētas, krāsas intensīvas, bet kamera strādā kā sporta translācijā. Tas rada sajūtu, ka skatītājs atrodas pašā spēles centrā.
Mūsdienu šerifs
"Justified" ir amerikāņu neovesterns un krimināldrāma, kas stāsta par ASV maršalu Reilanu Givensu – vecās skolas likumsargu, kurš darbojas mūsdienu pasaulē, bet ar 19. gadsimta kovboja morāles kodeksu.
Reilans pēc incidenta Maiami tiek pārcelts atpakaļ uz savu dzimto pilsētu. Šī atgriešanās ir piespiedu konfrontācija ar pagātni, ģimeni, veciem ienaidniekiem un vidi, no kuras viņš reiz centās aizbēgt. Sižets katrā sezonā (un tādu seriālam ir sešas) fokusējas uz citu centrālo konfliktu: no vietējiem narkotiku karteļiem līdz korumpētiem uzņēmējiem, no ģimenes klanu kariem līdz ārējiem draudiem.