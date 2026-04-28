Stjuarts gandrīz iznīcina realitāti: “Lielā sprādziena teorija” atgriežas ar jaunu seriālu
Stjuarts Blūms nekad nav bijis varonis, uz kuru citi paļautos krīzes brīdī. Taču jaunajā “Lielā sprādziena teorija” (The Big Bang Theory) atvasinājumā viņam nāksies glābt realitāti — pēc tam, kad viņš pats to būs gandrīz iznīcinājis.
Pērn Warner Bros. Television un Chuck Lorre Productions paziņoja par jaunu seriālu ar nosaukumu “Stjuarts nespēj izglābt Visumu”, kas būs skatāms platformā HBO Max. Preses relīzē norādīts, ka jaunā seriāla centrā būs komiksu veikala īpašnieks Stjuarts Blūms, kuram ir “uzticēts atjaunot realitāti pēc tam, kad viņš nejauši salauž ierīci, ko uzbūvējuši Šeldons un Leonards, izraisot multiversa armagedonu”.
Aktieri Kevins Sasmenis, Lorena Lapkusa, Braiens Posēns un Džons Ross Bovijs šonedēļ kāpa uz skatuves pasākumā “CCXP Mexico City”, lai pastāstītu par jauno projektu, kas apvieno komēdiju ar zinātnisko fantastiku un kuru HBO Max sāks straumēt jūlijā. Līdz ar pirmo attēlu publiskošanu tika atklāts arī tas, ka mūziķis Denijs Elfmans seriālam radīs oriģinālu tituldziesmu.
“Stjuarts nespēj izglābt Visumu” centrā ir Sasmeņa atveidotais komiksu veikala īpašnieks Stjuarts Blūms, kurš pirmo reizi parādījās CBS komēdijseriālā “Lielā sprādziena teorija”, kad viņa veikalu apmeklēja Leonards, kuru spēlēja Džonijs Galeckis, un Šeldons, kuru atveidoja Džims Pārsons.
Posēns, uzrunājot fanus no skatuves, par galveno varoni sacīja: “Jautrākais ir skatīties, kā viņam katru nedēļu neizdodas.” Savukārt Sasmenis piebilda, ka skatītāji vairāk uzzinās par Stjuarta attiecībām ar Lapkusas varoni: “Kad “Lielā sprādziena teorija” beidzās, mūsu attiecības tikai sāka veidoties, un tagad varēs redzēt, kur tās aizved.”
Stjuarta misijai pievienojas viņa draudzene Denīze, kuru atveido Lapkusa, ģeologs un draugs Bērts, kuru spēlē Posēns, kā arī kaitinošais kvantu fiziķis Barijs Kripke, kuru atveido Bovijs.
Sasmenis norāda, ka Stjuarts šajā seriālā “uzņemas līdera lomu”, taču brīdina: “Viņam tas ne pārāk labi padodas.” Aktieris par savu ekrāna varoni piebilst: “Es daru, ko varu, bet patiesībā esmu pilnīgi ārpus savas komforta zonas.”
“Lielā sprādziena teorija” – stāsts par nūģu draugu grupu – tika demonstrēts no 2007. līdz 2019. gada maijam. Pirmais atvasinājums, “Jaunais Šeldons”, ilga septiņas sezonas un noslēdzās pagājušajā gadā. Otrajam atvasinājumam – “Džordžija un Mendijas pirmā laulība” pašlaik CBS tiek demonstrēta otrā sezona.