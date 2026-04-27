No Liepājas vēja līdz Radio SWH: Jānis Šipkēvics sarakstījis savu dzīvesstāstu
11. maijā plkst. 18.00 Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” 1. stāva atvērtajā viesistabā “Pietura” notiks Jāņa Šipkēvica nesen izdotās autobiogrāfijas “Ar dziesmu par dzīvi” atvēršanas svētki. Tā ir iespēja lasītājiem satikties ar autoru un uzdot sev interesējošos jautājumus.
Apgādā Zvaigzne ABC iznākuši Jāņa Šipkēvica memuāri “Ar dziesmu par dzīvi”. Tas ir dzīvs, atklāts un unikāls dzīvesstāsts, kas nesaraujami ieausts Latvijas pēdējo septiņu desmitgažu vēsturē. Jānis Šipkēvics ir žurnālists, Radio SWH un Radio SWH TV līdzdibinātājs un vadītājs, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks un triju bērnu tēvs, kā arī grāmatu “LV TOP 100” un “Ar dziesmu par dzīvi” autors. Jaunajā grāmatā autors aicina lasītājus neparastā ceļā cauri savai padomju laika bērnībai, Atmodas gadiem un valsts pārmaiņām līdz personīgajiem panākumiem un karjeras augstākajiem punktiem.
Liktenis Jāni jau kopš agras bērnības pakļāva neskaitāmiem pārbaudījumiem, tomēr, ar labu cilvēku atbalstu, paša gribasspēka, zinātkāres un veiksmes vadīts, viņš izauga par personību, bez kuras līdzdalības – kļūstot par vienu no trijiem leģendārā raidījuma “Labvakar” veidotājiem – nav iedomājams Latvijas neatkarības atgūšanas laiks. Grāmata “Ar dziesmu par dzīvi” ir izcils Latvijai nozīmīga vēsturiska perioda atainojums, jo, stāstot par savu dzīvi, pārdzīvojumiem, centieniem, priekiem un bēdām, autors izstāsta arī to, kā pēdējā pusgadsimta laikā ir mainījusies pasaule ap mums un tai līdzi arī mēs paši.
Ne velti grāmatai “Ar dziesmu par dzīvi” izvēlēts tāds pats nosaukums kā Jāņa nu jau 33 gadus vadītajam raidījumam – tas nav nejauši… Šo grāmatu patiešām var salīdzināt ar radio ēteru, jo tajā ir viss: ziņas, drāma, mīlestība, joki un, protams, laba mūzika. Grāmatā plaša vieta atvēlēta Jāņa Šipkēvica mūža darbam – Radio SWH. Lasītājam tiek piedāvāts unikāls ieskats neatkarīgo mediju dzimšanas aizkulisēs, kur azarts, radošums un drosme riskēt radīja jaunu standartu Latvijas radio vidē. Jānis ar patiesu aizrautību stāsta gan par izaicinājumiem, gan uzvarām un cilvēkiem, kas veido Radio SWH. Viņš arī dāsni dalās ar savām profesionāla žurnālista un uzņēmuma vadītāja karjerā pārbaudītām atziņām – piemēram, par uzstāšanos publikas priekšā vai attiecību veidošanu ar kolēģiem.
Ar īpašu mīlestību Jānis Šipkēvics grāmatā runā par savu dzimto Liepāju, par ģimeni, bērniem, sievām, draugiem un kolēģiem. Autors nekautrējas būt ievainojams un dziļi personisks. Ar lielu siltumu viņš piemin audžumāti Lilīti un citus radiniekus un draugus, kas viņam palīdzējuši kļūt par sirsnīgu, godīgu un darbīgu cilvēku. Grāmatā viņš atklāj savu triju laulību lappuses, līdzcilvēku attiecību līkločus un bezgalīgu lepnumu par saviem bērniem, turklāt dara to ar sev raksturīgo dzirkstošo humoru un spēju pasmieties pašam par sevi.
Par Liepāju Jānis prot runāt ļoti “garšīgi”. Viņš uzskata, ka tajā piedzimst vējš un iepūš brīvības un radošuma garu cilvēkos. No Liepājas ir nākuši ļoti daudzi lieliski mūziķi, sportisti, mākslinieki, un Jānis grāmatā piedāvā savu skaidrojumu par Liepājas veicinošo ietekmi uz radošumu. Apliecinot cieņu pret savu dzimto pilsētu, Jānis Šipkēvics grāmatā ir iekļāvis arī paša sacerētu Liepājai veltītu dzejoli un liepājnieku vārdnīcu.
Jāņa Šipkēvica kaislība un dzīves spēka avots ir mūzika. Kopš bērnības viņš ir gan muzicējis, gan studiju laikā spēlējis diskotēkās, gan klausījies un izzinājis visu pieejamo informāciju par dažādiem mūzikas virzieniem un mūziķiem. Būdams žurnālists, Jānis ir ticies ar neticami daudziem pasaulslaveniem mūziķiem un leģendārām personībām un intervējis sava raidījuma “Ar dziesmu par dzīvi” ietvaros. Jānim piemīt talants “atslēgt” cilvēkus un veidot interesantas sarunas par un ap mūziku un dzīvi, un pats saka: spētu intervēt pat laternas stabu. Grāmatā ir iekļautas vairākas intervijas, kas izskanējušas “Ar dziesmu par dzīvi” ēterā un ir bijušas ļoti nozīmīgas Jānim.
Grāmatas ievadā teikts, ka tekstu pārtraukšot “reklāmas pauzes” – dziesmas, kas par autora dzīvi izsaka vairāk, nekā spēj izteikt viņš pats. Tāpēc lasot ieteicams turēt līdzās mobilo telefonu, ar ko “atvērt” daudzos QR kodus. Grāmatas beigās ir pielikums ar Jānim īpaši nozīmīgu dziesmu un notikumu video apkopojumu.
Mākslinieks Ēriks Šulcs grāmatai ir izveidojis dinamiski interaktīvu veidolu, turklāt vāka dizainā uzskatāmi iekļāvis autora vairākkārt minēto domu par daudzajām iespēju durvīm dzīvē.
Grāmata ir arī elektroniskā formātā. Tā ir pieejama visās Latvijas labākajās grāmatnīcās.