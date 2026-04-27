Katrīna Dimanta ar grupu "Zeltrači" izziņo pirmo Latvijas koncerttūri un izdod jaunu singlu
Katrīna Dimanta un grupa "Zeltrači" izziņo koncerttūri “Kalendārā svētki”, kura notiks rudenī, visā Latvijā, kā arī piedāvā enerģisku dziesmu “Es Jūs visus mīlu”.
Koncerttūre “Kalendārā svētki” ir arī nākamā albuma nosaukums. Pasākuma koncepts - svinēt cilvēkus mums apkārt, muzikāli atzīmēt lielus un mazus notikumus.
Katrīna saka: “Šī ir mana pirmā Latvijas koncerttūre. Esmu spēlējusi dažādās pasaules koncertvietās, bet beidzot esmu gatava doties ciemos, ar īpaši izstrādātu koncertu, arī pie klausītājiem visā Latvijā. Koncertos tiks cildināti vārda dienu gaviļnieki, kāzu svinētāji, piedzimšana, mazie un lielie dzīves prieki. Jāsvin ir cilvēks un viņam apkārt esošie svarīgie notikumi. Koncertos varēs izdancoties, izdziedāties un varbūt arī nobirdināt kādu laimes asaru. Esmu ieplānojusi dažādas atraktīvas aktivitātes kopā ar publiku. Mēģināju izvēlēties īpašas notikumu vietas, lai varētu satikt klausītājus dažādās Latvijas pilsētās. Man svarīgs ir cilvēks un es vēlos, kopā ar klausītājiem, pavadīt atspirdzinošus svētku koncertus!”
Jaunais singls “Es Jūs visus mīlu” stāsta par jubilāra pacilātajām sajūtām svētku dienā. Dziesmā savijas folka skanējums ar popmūzikas melodiskumu, radot labvēlīgus apstākļus, lai varētu dziedāt un dejot līdzi. Mūzika ir atsperīgi dzīvespriecīga, teksts ir humoristisks un dziesma ir pozitīvi uzlādējoša. Dziesma tapa Katrīnas dzimšanas dienā, kad improvizējot un apdziedot draugus Dimanta nokļuva pie lipīgā piedziedājuma.
Koncerttūres datumi:
19.septembris Baložu kultūras nams,
27.septembris Gulbenes novada kultūras centrs,
2.oktobris Liepājas olimpiskā centra Rožu zāle,
10.oktobris Krustpils kultūras centrs,
11.oktobris Kultūras centrs Siguldas Devons,
1.novembris, Iecavas kultūras nams,
7.novembris Mazsalacas kultūras centrs.
Biļetes pieejamas Biļešu Serviss kasēs
Koncertēt Katrīna Dimanta dodas kopā ar savu grupu "Zeltrači", tās sastāvā: Kristaps Strods, Rolands Zelčs, Matīss Uškāns un Reinis Briģis. Kopā ar grupu arī tiks izdotas albums. Dziesmas “Es Jūs visus mīlu” producents Armands Varslavāns.
Jaunais singls "Es Jūs visus mīlu" ir pieejams visās galvenajās mūzikas straumēšanas platformās. Katrīna cer, ka dziesma uzlabos klausītāju garastāvokli un cilvēki ļausies dejām kopā ar saviem tuvajiem.