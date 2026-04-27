Seksuālās orientācijas dēļ no LELB patriektais Māris Sants Londonā kļuvis par vecāko mācītāju
Latviešu mācītājs Māris Sants, kurš seksuālās orientācijas dēļ savulaik tika izslēgts no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas un pārcēlās uz Londonu, turpina savu kalpošanas ceļu Apvienotajā Karalistē. Tagad viņš iecelts par Londonas Sv. Annas draudzes vecāko mācītāju.
Māris Sants, tagad jau Māris Jonatans Sants, tālajā 2002. gadā tika patriekts no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pēc tam, kad publiski atklāja savu seksuālo orientāciju. Mācītāja seksuālā orientācija Latvijā tolaik tika uzskatīta par pretrunā esošu Baznīcas nostājai. Pēc tam viņš pameta valsti un nu jau 18 gadus dzīvo Apvienotajā Karalistē.
Iedzīvoties ārzemēs gan sākumā nebija vienkārši. Sākotnēji Sants strādāja kafejnīcā, vēlāk pievērsās gleznošanai un psihoterapijai. Žurnālam "Kas Jauns" viņš tolaik atklāja, ka ar to nepietiek, lai nodrošinātu vēlamo ienākumu līmeni, tāpēc paralēli meklēja papildu darbu uz pusslodzi. Tomēr Sants atzina, ka, lai arī kā ilgotos pēc Latvijas, tomēr Londonā viņš jūtas daudz pieņemtāks. Londonā Sants ir strādājis gan par psihoterapeitu, gan iesaistījies sociālajā darbā, gan arī turpinājis garīgo kalpošanu atvērtākā un iekļaujošākā vidē. Darbojoties kā mācītājs, Māris Sants kopā ar savu draudzi ir piedalījies arī praidā, kur atklāti runāja par savu seksualitāti un uzsvēra dažādību. Par ko vēstīja ieraksts Lielbritānijas Luterāņu baznīcu padomes sociālajos tīklos.
Tagad Sants iecelts par Sv. Annas draudzes vecāko mācītāju, liecina draudzes paziņojums sociālajos tīklos.
“Šodien mans draugs un kolēģis mācītājs Māris Jonatans Sants tika iecelts par Sv. Annas draudzes vecāko mācītāju. Viņš savulaik tika izslēgts no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas, jo atklāja savu seksuālo orientāciju, bet vēlāk atkal tika iekļauts kalpošanā šeit, Apvienotajā Karalistē,” raksta igauņu žurnālists, garīdznieks un Geju kristiešu asociācijas līdzdibinātājs Mēliss Silds. Londonas Sv. Annas draudze, kurā Sants strādā par galveno mācītāju, katru svētdienu dievkalpojumus piedāvā skatīties arī tiešraidēs savā "Facebook" profilā, ļaujot tiem sekot līdzi no jebkuras pasaules vietas, arī no Latvijas.