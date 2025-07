Mācītājs Māris Sants piedalās Londonas praidā. VIDEO

Māris Sants kā mācītājs pašlaik kalpo Liverpūles Starptautiskajā Ziemeļvalstu kopiena. Viņš bija viens no pirmajiem, kas Latvijā uzdrošinājās plašākai sabiedrībai atzīt, ka ir gejs, un par savu atklātību 2002. gadā tika izslēgts no LELB. Vairākus gadus viņš strādāja par psihoterapeitu Rīgā, bija nemitīgā plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības uzmanības lokā kā viens no geju tiesību aktīvistiem un bija spiests pārdzīvot arī uzbrukumus savas seksualitātes dēļ.