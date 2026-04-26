Dziedātāja Jenny May cer kļūt par kosmētiķi
Dziedātāja Maija Stuģe, plašāk pazīstama ar pseidonīmu Jenny May, paralēli mūzikas gaitām patlaban studē kosmetoloģiju. Ikdiena piesātināta izaicinājumiem, taču dziedātāja ir cerību pilna kādu dienu strādāt arī par kosmētiķi.
Tas esot elpu aizraujošs piedzīvojums, lai gan kosmetoloģijā studijas nebūt nav vieglas. “Studijas ir kardināli citādākas nekā jebkas, ko savā dzīvē līdz šim biju darījusi, tāpēc man ir nenormāli interesanti,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Jenny May un atzīst, ka sākumā bijusi nobijusies.
“Jo vairāk dari, jo vairāk vari paspēt izdarīt!”
“Godīgi sakot, pat neskatījos, kādi priekšmeti būs skolā. Protams, viss sākās ar ķīmiju, kas ir mans “mīļākais” mācību priekšmets, kurā jau skolas laikā man vispār neveicās. Bet te es dabūju atzīmi 9, par ko savā dzīvē nekad nebiju pat sapņojusi. To, kas skolā tika noslinkots, šeit ir iespēja saprast un pat labi apgūt,” atzīst dziedātāja un piebilst: “Te jāmācās ķīmija, dermatoloģija, mikrobioloģija, ķirurģija. Protams, anatomija visu gadu. Mums ir jāzina, kā strādā muskuļi, jāpārzina dažādas slimības. Apjoms studijās ir intensīvs. Neatminos, kad pēdējo reizi dzīvē būtu tā mācījusies. Pat augstskolā, kad apguvu vācu valodu (pēc izglītības esmu vācu valodas skolotāja), tik ļoti nemācījos! Atbilde ir tajā, ka šī ir medicīna, atslābt nedrīkst, jo tas, ko neiemācies uz vienu pārbaudes darbu, tāpat būs eksāmenā.”
“Pirmajā mēnesī man bija lūziens. Paralēli bija jubilejas koncerts, sākumā nebiju gatava tādai slodzei, taču, kad izturēju pirmo mēnesi, sāku saprast, ka domas par nepabeigšanu parādās arvien retāk. Šobrīd tiešām ir tā, ka man viss liekas ļoti aizraujoši,” ar sajūsmu saka Maija. “Nākamajā gadā mums būs vairāk praktiskais. Būs iespēja strādāt ar dažādām lāzera tehnoloģijām, sejas kopšanas tehnoloģijām, apmācības ietver patiesi daudz – manikīrs, masāža, vaksācija.”
Kopā jāmācoties divus gadus: “Lekcijas ir katru darbdienu, un pēc darba dienas ir jāturpina mācības. Visi jau zina – ja es mājās aiztaisu aiz sevis durvis, tad mani neaiztikt, es cītīgi mācos. Ne es ēst taisu, ne kārtīgi guļu, jo ceļos agri, lai ar autobusu dotos no Ropažiem uz Rīgu. Es mēdzu arī autobusā mācīties, mājās mācos līdz vēlai stundai. Paralēli strādāju pie jaunā albuma. Man tagad radusies dubultā iedvesma un enerģija. Man liekas – jo vairāk dari, jo vairāk vari paspēt izdarīt!”
Asistē operācijā
Tas, ka kādu dienu varētu asistēt operācijas laikā, māksliniecei pat sapņos nav rādījies, liekot secināt, ka dzīve ir pilna neparedzamu brīžu. “Man kopā ar kursabiedrenēm ļāva vērot no malas divas operācijas. Tā bija lieliska pieredze, neraugoties uz to, ka trīs reizes apsēdos uz grīdas, lai nenoģībtu. Pirmajā operācijā bija lokālā anestēzija, kas nozīmē, ka cilvēks nebija iemidzināts, bija pie samaņas. Tieši tas man uzdzina sajūtu, ka nevaru īsti noskatīties uz to visu. Tāda līdzjušana, empātija... Šī operācija man radīja diskomfortu. Otra operācija, kuru vēroju, bija daudz smagāka, cilvēks bija pilnā anestēzijā. Redzēju, kā cilvēkam tiek atdalīta āda, kad redz to pa slāņiem – muskuli, cīpslas, apakšā taukaudus. Un es varēju mierīgi stāvēt un ar dakteri komunicēt. Manas kursabiedrenes gan bija izturīgākas par mani,” pasmaida Maija.
Viņa plāno nākotnē kosmētiķes profesiju savienot ar mūziku, kas “vienmēr ir bijusi sirdslieta un prioritāte”. “Es neesmu uz kosmētiķes profesiju gājusi kā uz mūža sapni. Pēc tam jau skatīšos, kā tas viss izvērtīsies. Man kursā ir meitenes, kurām ir sapnis pēc tam vērt vaļā savu skaistumkopšanas salonu, man tāda sapņa nav. Bet es pieļauju domu, ka nākotnē varētu pastrādāt par kosmētiķi. Īpaši ar jaunajām tehnoloģijām. Uzskatu, ka mani šī pieredze un zināšanas tikai bagātinās.”