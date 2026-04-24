Kā tagad izskatās filmas “Dēka ar akmeni” zvaigzne Ketlīna Tērnere? Aktrise retu reizi parādās uz sarkanā paklāja
Filmas “Dēka ar akmeni” zvaigzne Ketlīna Tērnere šonedēļ retu reizi parādījās uz sarkanā paklāja filmas “Dzīvnieku ferma” pirmizrādē.
Aktrise, kura filmā piedalās kopā ar Setu Rogenu, Geitenu Mataraco, Stīvu Bušemī, Glenu Klouzu, Laverņu Koksu, Kīranu Kalkinu, Vudiju Harelsonu, Džimu Pārsonsu un Endiju Sērkisu, balstījās uz spieķa, jo turpina cīņu ar reimatoīdo artrītu, taču Ņujorkas pasākumā bija smaidīga.
Filmā Ketlīna atveido Bendžaminu — tēlu filmā, kas balstīta Džordža Orvela 1945. gada satīriskajā distopiskajā romānā. “Man tas ļoti, ļoti patika,” viņa sacīja par savu pieredzi darbā pie filmas. “Domāju, tas padara šo stāstu pieejamāku jaunākai auditorijai — dažu tēlu, dzīvnieku un animācijas ieviešana,” viņa turpināja. “Tas ir stāsts, kas atgriežas atkal un atkal.”
Ketlīna kļuva slavena 80. gados, pateicoties lomām filmās “Body Heat”, “Peggy Sue Got Married”, “The War of the Roses” un “Dēka ar akmeni”, kur viņa filmējās kopā ar Maiklu Duglasu. Abi kopā piedalījās trīs filmās un viņu savstarpējā ķīmija burtiski dzirkstīja no ekrāna.
Pēc “Zelta globusa” laureātes teiktā, viņu saikne bija tikpat spēcīga arī īstajā dzīvē, lai gan neviens no viņiem savām jūtām nesekoja.
“Ak, es ilgojos, bet viņš joprojām bija precējies [ar savu pirmo sievu Diandru Lukeri]... lai gan viņi bija šķirti, tāpēc es domāju, ka man vēl ir cerība,” viņa atzina, runājot par viņu ķīmiju filmas “Dēka ar akmeni” uzņemšanas laikā. “Tā bija brīnišķīga seksuālā spriedze, saproti?” viņa turpināja. “Kad tu patiešām, patiešām zini, ka vēlies kādu — un es saku, ka tas bija abpusēji —, bet nevari viņu iegūt. Tas ir vienkārši burvīgi.”
Ketlīna un Maikls atkal satikās seriālā “The Kominsky Method” 2021. gadā un pastāstīja, kā viņu draudzība attīstījusies gadu gaitā.
“Ja tev ir labas attiecības, tu tās sargā un lolo,” Maikls sacīja, piebilstot, ka strādāt kopā ar viņu bija “ļoti jautri”. “Tā vienkārši ir komforta sajūta. Un tad tu to redzi uz ekrāna un saproti: “Ak, tas tiešām ir ļoti labi.””
71 gadu vecā aktrise ar reimatoīdo artrītu dzīvo jau kopš 90. gadu sākuma. “Reimatoīdais artrīts mani skāra, kad man bija nedaudz pāri 30, pašās pēdējās gados, kad Holivuda mani vēl varēja uzskatīt par seksīgi pievilcīgu galvenās lomas aktrisi,” viņa sacīja. “Tajā laikā sabiedrībai bija ļoti maz zināšanu par autoimūnajām slimībām, tāpēc mana slimība radīja daudz neskaidrību.”
Reimatoīdā artrīta simptomi ir sāpīgas un pietūkušas locītavas, enerģijas trūkums un iekaisums. “Ar katru dienu kļūstu stiprāka,” viņa piebilda. “Tāpēc paskatīsimies, ko es vēl varu paveikt.”