Romas pāvests Leons XIV aicina izturēties pret migrantiem "ne sliktāk kā pret mājdzīvniekiem"
Romas pāvests Leons XIV ceturtdien noslēdza savu vizīti Āfrikā, paziņojot, ka pret migrantiem nedrīkstētu izturēties "sliktāk kā pret mājdzīvniekiem".
Pēc vizītes lidojot atpakaļ uz Romu, pāvests aicināja uz "lielāku taisnīgumu un vienlīdzību" globālā līmenī, lai risinātu apstākļus, kuri pamudina afrikāņus emigrēt uz Eiropu.
Pāvests aicināja valstis un "lielās, bagātās, daudznacionālās kompānijas" palīdzēt "mainīt situāciju tādās valstīs, kādas mēs apmeklējām šajā braucienā".
1,4 miljardu Romas katoļu garīgais vadītājs apmeklēja Alžīriju, Kamerūnu, Angolu un Ekvatoriālo Gvineju. Pusotru nedēļu ilgā vizīte bija bija viņa garākais ārzemju brauciens kopš stāšanās pāvesta amatā pērn.
Leons XIV, kurš ir pirmais pāvests no ASV, brīdināja, ka Āfrika tiek uzskatīta par kontinentu, "kur var ierasties, lai savāktu izrakteņus, lai savāktu tās bagātības, lai padarītu bagātus citus citās valstīs".
Pāvesta nākamais ārzemju brauciens ir paredzēts jūnijā uz Spāniju, kur viņš plāno apmeklēt Kanāriju salas, kas ir daudzu afrikāņu migrantu ceļa mērķis.
Runājot par migrantiem, kas atstāj savu dzimto valsti, pāvests sacīja: "Tie ir cilvēki, un mums vajag izturēties pret cilvēkiem humānā veidā, ne sliktāk kā pret mājdzīvniekiem".