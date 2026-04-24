Vecrīgā izcēlies ugunsgrēks ēkā, kurā atrodas naktsklubs "Sinners"; notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji. VIDEO
Foto: A Berliner/BEI/Shutterstock/ Vida Press


Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Piektdienas rītā Vecrīgā izcēlies ugunsgrēks ēkā Grēcinieku ielā, kurā atrodas naktsklubs un bārs "Sinners". Notikuma vietā šobrīd strādā operatīvie dienesti.

Kā liecina portāla Jauns.lv rīcībā esošie aculiecinieku foto un video materiāli, no ēkas apakšējiem stāviem ielā ceļas dūmi.

Dzēšanas un glābšanas darbos iesaistītas vairākas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) autocisternas. Tāpat notikuma vietā dežurē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) un policijas ekipāžas.

Portāls Jauns.lv" ir sazinājies ar VUGD, lai noskaidrotu precīzus ugunsgrēka izcelšanās apstākļus, degšanas platību un to, vai nelaimes gadījumā ir cietušie. Plašāku informāciju par notikušo sniegsim vēlāk, tiklīdz tiks saņemts oficiāls dienesta komentārs.

Tēmas

VUGDRīgaValsts ugundzēsības un glābšanas dienests112

Citi šobrīd lasa