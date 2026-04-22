VIDEO: Lauris Reiniks stāsta, cik daudz iztērējis visos savos ceļojumos
Šovā “Slavenības. Bez filtra” aktieris Andris Bulis dodas pie dziedātāja Laura Reinika, lai ļautos vaļsirdīgām sarunām. Lai gan sākotnēji diskusija grozījās ap radošo darbu un ceļošanu uz tālākām zemēm, Bulis bija parūpējies par negaidītu pavērsienu, kas saistīts ar mūziķa karjeras spožākajiem mirkļiem.
Pētot raibo suvenīru klāstu, kas rotā Reinika ledusskapi, ciemiņš pamanīja vēl kādu zīmīgu detaļu, ironiski piebilstot: “Kā saka – piķis uz ledusskapja!” Mākslinieks par piezīmi pasmējās, neslēpjot, ka piedzīvojumi visā plašajā pasaulē ir viņa prioritāte, kurai līdzekļi netiek taupīti. “Ja nebūtu šie magnēti, es, iespējams, jau dzīvotu kādā lielā privātmājā... Bet man nevajag privātmāju – man vajag visu šo. Bez šī [ceļošanas] es vispār nevarētu dzīvot. Tā ir mana dzīve – es esmu pilnīgs pasaules ceļotājs,” skaidro Lauris.
Turpat mājoklī izvietotais plakāts kalpoja par iemeslu Andra jokam, "ka tas kalpo Reinikam kā atgādinājums, kurā pilsētā un cikos viņam paredzēts koncerts". Tāpat Bulis vēlējās noskaidrot iemeslus, kāpēc pēc gandrīz desmit gadu pauzes mākslinieks beidzot izšķīries par vērienīgu koncertu sēriju. “Man nepatīk bieži organizēt tūres – tas ir diezgan stresains un dārgs pasākums,” atzina Reiniks, uzsverot, ka pa šo laiku viņa ikdiena tāpat bijusi piepildīta ar neskaitāmām uzstāšanās reizēm gan tepat Latvijā, gan kaimiņvalstu auditorijām.
Koncerts “100% Lauris Reiniks” VEF Kultūras pilī
7. martā mūziķis Lauris Reiniks uzsāka savu Latvijas koncerttūri VEF kultūras pilī.