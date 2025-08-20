Reperis Ozols pelna ar krekliem, uz kuriem ir Laura Reinika seja
Dižākais reperis Latvijas uzņēmēju vidū – par Ozolu dēvētais Ģirts Rozentāls – festivāla "Positivus" tirdziņā klajā laida savu jaunāko T kreklu sēriju, ko šogad rotā kolāža ar dziedātāja Laura Reinika agrīno jaunības dienu bildēm uz krūtīm.
Šī vizuālā odiseja rotā Ozola jaunākās T kreklu sērijas dizainu, kas turpina nostalģijas pilno līniju – pēc pērn zibenīgi izpirktajiem krekliem ar estrādes leģendu Žoržu Siksnu un pirms pieciem gadiem izlaistajiem T krekliem ar paša Ozola tēlu.
Ozols savā viedtālrunī rāda, ka šā gada “festivāla hits” – T krekls ar Reinikam veltīto attēlu – tapis, izmantojot foto no reiz populārā bērnu žurnāla "Spicā" vāka. T krekla cena tirdziņā bija 42 eiro, un ļaudis – kā daiļais, tā stiprais dzimums – to naski pirka un vilka mugurā, padarot par populāru "Positivus" stila elementu. Kā ievēroja žurnāls "Kas Jauns", vairāki apmeklētāji raisīja “baltu skaudību” citos, parādoties festivālā pērnajos Žoržika krekliņos. “Daudzi prasa, vai Žoržika kreklu vairs nav, un tad man viņi ir jāapbēdina – visus jau pagājušovasar izpārdeva, lai gan tika taisītas vairākas partijas,” pastāsta Ozols.
Ar sava aizvien tuva un mīļa drauga Laura Reinika attēliem rotāto kreklu iegādājās arī dziedātāja DJ Ella jeb Elīna Fūrmane, kas šovasar ar līgavaini Natanielu atbraukusi no Losandželosas un pavada laiku dzimtenē.
Krāšņo “Positivus” publiku iepriecina pašmāju skatuves zvaigznes
Ikgadējais mūzikas festivāls “Positivus” Rīgā turpinās ar spilgtām uzstāšanām, tostarp pašmāju māksliniekiem Emiliju Bērziņu un Chris Noah.