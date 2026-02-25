Lauris Reiniks dalās ar kadriem no 1999. gada izlaiduma.
Negaidīts atradums: Lauris Reiniks publisko video no jaunības gadiem
Mūziķis Lauris Reiniks sociālajos tīklos dalījies ar īpašām atmiņām no jaunības gadiem.
Platformā “Instagram” Reiniks publicējis video no 1999. gada Jelgavas Mūzikas koledžas izlaiduma, ko viņam nesen atsūtījusi kāda kursabiedrene. Ierakstam pievienotajā tekstā mūziķis atzina, ka senais video raisījis siltas emocijas un atmiņas par to laiku.
“Johaidī. Kad tev kursa biedrene pēkšņi atsūta video ar izlaidumu 1999. gadā Jelgavas Mūzikas koledžā. Vectēvs vēl dzīvs bija. Jā. Jaukas atmiņas,” raksta Reiniks.
Publicētais video ātri piesaistījis arī sekotāju uzmanību — daudzi komentāros norāda, ka Lauris jau tolaik bijis meiteņu mīlulis.