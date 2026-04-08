"Es esmu pietiekami izkonkurējis," - Lauris Reiniks noliedz iespēju vēlreiz kandidēt uz dalību Eirovīzijā
Aktieris Andris Bulis šova "Slavenības. Bez filtra" ietvaros ciemojās pie mūziķa Laura Reinika, lai izzinātu mūziķa aktuālos radošos procesus. Mākslinieks atklāti iztirzāja gan panākumiem bagāto bērnu projektu "Ričijs Rū", gan iemeslus, kāpēc vairs neplāno piedalīties konkursā "Supernova".
Reiniks atklāj, ka lielākā daļa bērnu projekta repertuāra ir tapusi tieši mūziķa mājoklī. Laika gaitā Lauris ir nodefinējis savu produktīvāko darba cēlienu: "Es esmu sapratis, ka es vislabāk komponēju tieši no rītiem."
Ieskats koncertizrādē "Ričijs Rū pilsētā"
Mūziķis velk paralēles ar pagātni, norādot uz izmaiņām savā darba metodikā. Ja agrāk ierasta prakse bija vispirms radīt skaņdarbu, kuram Mārtiņš Freimanis vēlāk piešķīra vārdus, tad tagad process bieži ir pretējs – mūzika tiek pielāgota jau esošam tekstam. "No rītiem man veras vaļā "Ričija Rū" čakras, un es varu visu sacerēt – tas ir vispār cits stāsts, cits fenomens, kaut kas tāds, ko es mūžam nebūtu iedomājies," skaidro Reiniks.
Intervijā tika skarts arī jautājums par iespējamo atgriešanos uz "Supernovas" skatuves kā pretendentam. Reiniks šādu varbūtību noraida, dodot priekšroku pasākuma vadīšanai vai vienkārši vērošanai no malas. "Es jau teicu – es nevaru vadīt un piedalīties konkursā. Man labāk patīk vadīt "Supernovu", vai arī, lai kāds cits varētu izpildīt. Man vairs negribas konkurēt. Es esmu pietiekami izkonkurējis – es zinu, kas es esmu, ko es varu, cik tas maksā," atzīst mākslinieks.
Pašlaik Laura fokuss esot vērsts uz jaunāko paaudzi, lai gan vecāki nereti taujā pēc jauniem hitiem pieaugušajiem. Mūziķis pajoko par savu kapacitāti: "Es saku – mīļie, vai nu es jūsu bērniem rakstu, vai nu es jums rakstu." Kā spilgtu piemēru savas mūzikas spēkam viņš min uzstāšanos RTU studentu pasākumā "Study Fest". Pēc agresīva repa priekšnesuma Reiniks šaubījies, kā publika uzņems viņa romantisko repertuāru. "Un viss tas pūlis brēc līdzi tām dziesmām: “Ej na*uj!” Viņiem [reperiem] tādi normāli vārdi – visi, ko var iedomāties. Es stāvēju aizkulisēs un domāju – kas būs, ja es uziešu ar savām romantiskajām dziesmām un viņi turpina dziedāt to, ko tikko bļāva," atceras Lauris. Tomēr bažām nebija pamata – tūkstošiem jaunu cilvēku vienoti izpildīja viņa dziesmas.
Koncerts “100% Lauris Reiniks” VEF Kultūras pilī
7. martā mūziķis Lauris Reiniks uzsāka savu Latvijas koncerttūri VEF kultūras pilī.