Lauris Reiniks gatavojas kļūt par ASV pilsoni
Intriģējoši jaunumi dziedātāja Laura Reinika dzīvē - viņš saņēmis Amerikas Savienoto Valstu “zaļo karti”, kļuvis par ASV pastāvīgo iedzīvotāju un nākotnē cer tikt arī pie šīs valsts pilsonības.
Pēdējos gados Reiniks dzīvo starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm. Viņam oficiāli ir ASV pastāvīgā iedzīvotāja statuss, tāpēc daļu gada Lauris pavada Amerikā. Tas nozīmē, ka viņam regulāri jāatrodas arī tur. “Man obligāti jāpavada noteikts laiks Amerikā. Tāpēc turp braucu biežāk.” Interese par Ameriku Laurim radusies jau jaunībā. “Es pilnīgi biju apsēsts ar domu mācīties angļu valodu un kādreiz braukt uz Kaliforniju,” viņš stāsta. Tieši Kalifornija, nevis visa Amerika viņam šķitusi īpaša vieta. “Es jutu, ka tā ir mana vieta. Teicu sev – kādu dienu es tur būšu.”
Sapnis ar laiku arī piepildījies. Lauris savulaik devies uz Ameriku, kur mācījies vidusskolā, apmeklējis aktiermeistarības kursus un pat nokārtojis autovadītāja tiesības! Lauris stāsta, ka pēc 16 gadu ilgiem centieniem ir ieguvis "green card" jeb slaveno “zaļo karti”, tāpēc šobrīd ir Amerikas Savienoto Valstu pastāvīgais iedzīvotājs. Taču nākotnē cer kļūt arī par ASV pilsoni, jo dzīve starp divām valstīm ne vienmēr ir vienkārša. Viņš atklāj, ka jau aprīlī atkal dosies uz Ameriku, jo noteiktu laiku viņam jāuzturas arī tur.
