Šodien 14:34
Trešdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +26 grādiem
Trešdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22..+26 grādiem, vien dažviet piekrastē tā nepārsniegs +20 grādus, prognozē sinoptiķi.
Vasaras trešā diena būs visai saulaina. Gan naktī, gan dienā vietām - galvenokārt Kurzemē un Vidzemē - iespējams īslaicīgs lietus.
Pūtīs lēns vējš, dienā - lēns līdz mērens dienvidu vējš, daudzviet piekrastē gaidāma jūras brīze.
Minimālā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs +8..+14 grādi.
Rīgā 3. jūnijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība saglabāsies zema. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +14 grādiem, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +26 grādiem.