Olga Kambala vislabāk jūtas, kad vīra Kaspara nav mājās
Televīzijas personības Olga un Kaspars Kambalas uz laiku nolēmuši katrs pievērsties atšķirīgām nodarbēm. Kamēr vīrs devies mierīgā izbraukumā pie dabas, Olga kopā ar savu vecāko meitu Lukēriju šovā "Slavenības. Bez filtra" plāno tikšanos ar dēla sievu, lai kopīgi apspriestu gaidāmo mazmeitas jubileju. Olga atzīst, ka vīra prombūtne mājoklī ienesusi harmoniju un sajūtu, ka "gaiss ir kļuvis svaigs".
Arī Lukērija izjūt pozitīvas pārmaiņas, piebilstot: "Man slikti sapņi pārstāja rādīties." Lai gan sabiedrībā valda uzskats, ka sievietes ģimenē dominē pār Kasparu, Olga tam nepiekrīt, skaidrojot vīra spēcīgo ietekmi: "Viņam ir tāda enerģija... viņš ir tik liels, tā aura ir tik milzīga, it sevišķi, kad viņam ir slikts garastāvoklis." Pēc viņas teiktā, visa mājas vide ir tiešā mērā atkarīga no laulātā emocijām.
Tikmēr Kaspars patvēries Aizputē pie tuva drauga Pētera, lai veltītu laiku fiziskam darbam un aizbēgtu no pilsētas steigas. Viņš šo braucienu raksturo kā iespēju "darīt vīru lietas, melnām mutēm darbos, lai uztaisītu sev kaut ko paliekošu". Bijušais sportists uzsver, ka lauku vide viņam ir nepieciešama pašsajūtas uzlabošanai: "Man mērķis, šeit braucot, ir vienmēr vienāds – atiet no pilsētas, padzīvot klusumā, pastrādāt ar rokām, būt kopā ar dabu, uzlabot veselību, uzlabot mentālo veselību."
