"Amerikāņu pīrāgs" zvaigzne Šenona Elizabete pievienojas pieaugušo satura abonēšanas platformai
Aktrise Šenona Elizabete, kuru daudzi joprojām atceras no kulta komēdijas “Amerikāņu pīrāgs”, sākusi jaunu posmu savā karjerā. 52 gadus vecā zvaigzne nolēmusi pievienoties pieaugušo satura abonēšanas platformai “OnlyFans”, solot faniem atklāt līdz šim neredzētu, seksīgāku savu pusi.
Pirms vairāk nekā divdesmit gadiem Elizabete filmējās 1999. gada pikantajā komēdijā “Amerikāņu pīrāgs”, kurā stāstīts par vidusskolēnu draugu kompāniju, kas pirms izlaiduma apņēmusies zaudēt nevainību. Lai gan skatītāji viņu atceras kā seksīgo apmaiņas studenti Nadju, Elizabete atzina, ka patiesībā ļoti atšķiras no savas varones. “Man tā bija loma, tas bija tēls,” sacīja aktrise. “Taču arī savā īstajā dzīvē es neesmu tā meitene, kurai patīk būt kailai — nekad.”
“Pat mājās es vienmēr esmu apģērbta,” viņa skaidroja. “Man ir draudzenes, kuras guļ kailas un nejūtas neērti tā arī staigāt apkārt. Tā nekad neesmu bijusi es. Taču, tā kā tas bija mans iznāciena brīdis, visi pieņēma, ka esmu tieši tāda.”
Tagad Elizabete ir gatava pati pārņemt kontroli pār savu stāstu, uzsākot darbību pieaugušo satura abonēšanas platformā.
“Visu savu karjeru esmu pavadījusi Holivudā, kur citi cilvēki noteica gan stāstījumu, gan manas karjeras iznākumu. Šī jaunā nodaļa ir par to, lai to mainītu, parādītu seksīgāku pusi, ko neviens vēl nav redzējis, un būtu tuvāk saviem faniem,” atklāj Elizabete, skaidrojot, kāpēc nolēmusi pievienoties šai provokatīvajai platformai.
“Es izvēlos šo platformu, jo tā man ļauj tieši sazināties ar savu auditoriju, radīt saturu pēc saviem noteikumiem un vienkārši būt brīvai. Es patiešām domāju, ka tā ir nākotne,” viņa turpina.
Fani viņas lapai varēs abonēt no ceturtdienas, 16. aprīļa.
Elizabete arī sacīja, ka ir pateicīga par savu lomu komēdiju franšīzē, piebilstot: “Viss, ko esmu paveikusi savā dzīvē, ir noticis, pateicoties “Amerikāņu pīrāgam”.”
Pēc šīs komēdijas panākumiem Elizabete turpināja filmēties citos populāros 2000. gadu sākuma kino darbos, tostarp “Šausmenīte” (2000), “Jay and Silent Bob Strike Back” (2001), “Thirteen Ghosts” (2001) un “Love Actually” (2003).