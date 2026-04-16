“Es vairs negribu strādāt” - Aleks Boldvins gatavs aktiera karjerai pielikt punktu
Gandrīz piecus gadus pēc traģiskās operatora Halinas Hačinsas nāves filmas “Rust” uzņemšanas laukumā aktieris Aleks Boldvins atklāti pārdomājis savu nākotni kino industrijā.
2024. gada jūlijā Santafē tiesnese noraidīja pret 68 gadus veco Boldvinu ierosināto lietu par netīšu slepkavību pēc tam, kad tika atzīts, ka prokuratūra no viņa juridiskās komandas bija slēpusi pierādījumus.
Aktieris atzina, ka šī sāpīgā situācija pilnībā mainījusi viņa skatījumu uz karjeru. “Mums bija šis incidents, šī traģēdija Ņūmeksikā, kur filmas uzņemšanas laukumā tika nogalināta Halina Hačinsa, un ar to bija neizsakāmi grūti tikt galā,” viņš sacīja raidierakstā “The Hollywood Reporter’s Awards Chatter”.
“Šīs situācijas dēļ Ņūmeksikā, kas bija ļoti sāpīga, es daudz laika pavadīju mājās. Trīsarpus gadus biju mājās kopā ar saviem bērniem — es gandrīz nemaz nestrādāju — un tikai tagad tas sāk mainīties.”
Lai gan Boldvins atzina, ka tagad atkal “dosies un darīs daudz ko”, viņš arī piebilda, ka ir pieradis pie ģimenes dzīves mājās.
“Šīs situācijas dēļ Ņūmeksikā, kas bija ļoti sāpīga, es daudz laika pavadīju mājās. Es biju mājās un pie tā pieradu, un es vairs negribu atstāt savu māju,” Boldvins atzinās. “Es negribu vairs strādāt. Tiešām negribu. Es gribu doties pensijā un palikt mājās kopā ar saviem bērniem.”
2021. gada 21. oktobrī Boldvins filmas “Rust” uzņemšanas laukumā Ņūmeksikā izšāva no ieroča, nogalinot Hačinsu un ievainojot režisoru Džoelu Souzu. Režisora asistents Deivs Holss aktierim bija pateicis, ka ierocis ir “auksts”, tas ir drošs lietošanai, pēc tam kad ieroču uzraudzītāja Hanna Gutjeresa-Rīda bija nolikusi to uz filmēšanas laukuma ratiņiem.
Gutjeresa-Rīda tika atzīta par vainīgu dzīvas patronas ievietošanā revolverī, no kura Boldvins vēlāk izšāva, nogalinot Hačinsu un ievainojot režisoru Souzu.
2024. gada jūlijā Hilarija Boldvina raudāja līdzās vīram, kad Santafē tiesnese izbeidza lietu par netīšu slepkavību, atzīstot, ka prokuratūra no viņa aizstāvjiem bija slēpusi pierādījumus.
Pārim kopā ir septiņi bērni. Aleks Boldvins iepriekš bija precējies ar modeli Kimu Beisingeri, un šajā laulībā viņam ir arī meita Airlenda.