Karaļa Čārlza māsasmeitas Zāras Tindalas tīņu vecuma meita klusi pārņem mātes glauno garderobi
12 gadus vecā Mia Tindala izskatījās kā eleganta dāma, kad apmeklēja zirgu skriešanās sacīkstes kopā ar māti Zāru Tindalu, un tēvu, bijušo Anglijas regbija spēlētāju Maiku Tindalu.
Prestižajam pasākumam Zāras un Maika Tindalu vecākā atvase bija izvēlējusies tumši zilu svītrotu bikškostīmu, ko darinājis itāliešu zīmols “Elsy”.
“Instagram” stila kontā "Royal British Fashion" atklāts, ka britu karaļnama jaunā atvase bija ģērbusies šī zīmola radītajā komplektā, kam dots nosaukums “Cotton Chambray”. Kostīmam meitene pieskaņojusi elegantus loferus un stilīgu matu stīpiņu, ko darinājis zīmols “Camilla Rose Millinery”. Tērpu Mia papildinājusi ar baltu mežģīņu blūzi, kam ir volāna stāvapkakle, bet uz pleca nesa zeltītu somiņu, kuras autors ir prestižais zīmols “Aspinal of London”.
Stila eksperti atklāj, ka šī metāliskā šampanieša krāsā esošā soma, kuras modelis nosaukts “Lottie”, patiesībā pieder Mias mammai Zārai Tindalai un ir viens no viņas iemīļotākajiem aksesuāriem. Zāra to nēsājusi dažādos pasākumos, tostarp apmeklējot zirgu skriešanās sacīkstes "Magic Millions " Austrālijā 2025. gadā.
Tērpu nodošana bērniem
Jauna apģērba pirkšana katram pasākumam vairs netiek uzskatīta par obligātu sabiedrības krējuma rīcību. Ātrā mode vairs nav tik populāra, ņemot vērā tās milzīgo negatīvo ietekmi uz vidi, un britu karaliskā ģimene cenšas rādīt piemēru ar ilgtspējīgu modi. Savas garderobes nodošana nākamajām paaudzēm ir pozitīvs veids, kā rūpēties par planētu un samazināt atkritumus. Zāras dalīšanās ar meitu ir lielisks piemērs.
"Kad pat karaļnama pārstāvji atkārtoti valkā apģērbus un ar tiem dalās, tas ir spēcīgs vēstījums tam, ka ilgtspējība ir modes nākotne," izteikusies Džena Grehema, kas veidojusi sižetus par lietotu apģērbu modi pārraidē “This Morning”. Ja neskaita tikai ilgstspējības filozofiju, Zāras dalīšanās ar savu rokassomu ir arī sirsnīgs žests, kas vieno māti un meitu un rada kopīgas atmiņas.
Vecākās māsas drēbes jaunākajai
Par ilgtspējīgas modes izvēli Zāru slavēja jau šā gada 1. janvārī, kad viņa kopā ar ģimeni bija devusies vērot Jaungada sacīkstes.
Princese Annas 44 gadus vecā meita un viņas vīrs tika pamanīti sacīkšu trasē kopā ar bērniem Miu, Lenu un Lūkasu. Mazā Lena bija ģērbusies zīmola “Gucci” radītā pelēkā mētelī, kuru viņas vecākā māsa Mia nēsāja 2022. gadā.