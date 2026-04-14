"Kad pieaugam, mēs sākam piemērot savas prasības," - Agnese Zeltiņa par nobriedušu mīlestību un jaunajām attiecībām
Viesojoties kanāla "STV Pirmā!" sarunu raidījumā "Dāmu projekts", uzņēmēja un aktrise Agnese Zeltiņa analizēja savu personīgo pieredzi mīlestības meklējumos. Viņa uzsvēra, kā, gadiem ejot, mainās cilvēka uztvere un kritēriji partnera izvēlē.
Zeltiņa dalījās savās pārdomās: "Šķiet, ka 20 un 30 gados mēs varam saprasties ar jebkuru. Tad, kad mēs pieaugam, mēs sākam piemērot savas prasības – "es tevi mīlēšu tāpēc, ka tā un tā, vai tu atbilsti pēc šiem parametriem". Tad, kad tu iegūsti briedumu, tad tu mīli bez nosacījumiem. Protams, tu redzi, vai enerģētiski vari savienoties ar šo cilvēku un vai jūs atbilstat viens otram. Protams, es skatos uz to, jo es ļoti ilgi par to domāju. Es pietiekami ilgu laiku biju viena. Es apzināti zināju, ko vēlos, es zināju, kā vēlos justies."
"Es ļoti strādāju pie tā, lai ar savu enerģiju, uzvedību, domāšanu es piesaistītu to, ko esmu pelnījusi, lai arī varbūt tas neizklausās pareizi – bet lai būtu atbilstība. Ja tu kaut ko vēlies no Visuma un lūdz partneri, bet pati tam neatbilsti, tad tu nesatiksi tādu partneri. Tev pašai ir jāatbilst, jo vibrācija un enerģija ir tas, kas pievelk mums pareizos cilvēkus. Es to saku no savu kļūdu un pieredžu apkopojuma," tā Agnese, kuras sirds šobrīd nav brīva. Pirmie mājieni par to, ka viņas dzīvē ienācis jauns vīrietis, parādījās jau pagājušā gada izskaņā. Publiskajā telpā pieejamās ziņas vēsta, ka Zeltiņas izredzētais ir Itālijas pilsonis, nodokļu jomas speciālists Kirino Imbimbo. Pāris jau paspējis ne vien kopīgi nosvinēt gadumiju, bet arī doties vairākos atpūtas braucienos.