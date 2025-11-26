Agnese Zeltiņa kļuvusi par energoterapeiti. "Katrs tic tam, ko pats piedzīvo," viņa saka
Aktrise Agnese Zeltiņa sākusi jaunu dzīves posmu – viņa kļuvusi par sertificētu energoterapeiti. Jau otro gadu Agnese strādā ar cilvēkiem, palīdzot viņiem atjaunot iekšējo līdzsvaru, mieru un dzīvības enerģiju. Kā pati saka, šī ir profesija, ar kuru viņa cilvēkiem palīdz un sniedz labu.
Pirms pāris gadiem Agnese aizvēra savu "Soulstones" rotu studiju un saprata, ka vēlas darīt ko tādu, kas sniedz reālu labumu cilvēkiem. Tieši tajā laikā Rīgā viesojās energoterapijas meistars Vitālijs Sviridovs no Losandželosas – viņš ar šo jomu nodarbojas jau vairāk nekā 30 gadu un sadarbojas pat ar Holivudas zvaigznēm. “Aizgāju pie viņa, un nezinu, ko viņš darīja, bet man kļuva vieglāk,” atceras Agnese.
Šobrīd Agnesei ir četri sertifikāti, tostarp no Latvijas Holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācijas, kas ļauj viņai oficiāli praktizēt energoterapiju. “Strādāju ar cilvēka enerģētisko ķermeni – balansēju viņa lauku, lai atjaunotos enerģija, uzlabotos pašsajūta, mazinātos bezmiegs un trauksme. Cilvēks sāk redzēt savu dzīvi skaidrāk,” stāsta Zeltiņa.
Kad žurnāls "Kas Jauns" vēlējās noskaidrot, vai skeptiķu viedoklis aktrisi neietekmē, Agnese komentēja: “Skeptiķu ir daudz, jo Latvijā cilvēki vēl ir diezgan aizvērti enerģijas tēmām. Bet es nevienu nepārliecinu. Katrs tic tam, ko pats piedzīvo. Es redzu, kā cilvēki pēc seansiem mainās, un tas ir galvenais"