Ar izpārdotiem koncertiem Cēsīs sākas "Dagamba" tūre “Mozartallica”
Pašmāju klasiskās mūzikas huligāni "Dagamba" dodas pie klausītājiem ar jaunajam albumam “Mozartallica” veltītu koncerttūri, to atklājot ar pilnībā izpārdotiem diviem koncertiem Cēsu koncertzālē.
Tūre turpinās jau šo sestdien, 18. aprīlī Rēzeknē, koncertzālē “Gors”, un turpmākajos mēnešos aptvers vēl vairākas Latvijas pilsētas.
“Mēs savienojam šķietami nesavienojamas pasaules – Mocartu un Metallicu. Veidojot šo albumu, sapratām, ka tā nav tikai savienība – tā ir pilnīgi jauna pasaule un stāsts, ko esam radījuši. Ar nepacietību gaidām tikšanos ar klausītājiem koncertos,” stāsta "Dagamba".
Šodien pie klausītājiem nonāk arī grupas jaunākais albums “Mozartallica”, kas ir jau septītais grupas ieraksts. "Dagamba" ir pazīstami ar drosmīgu klasiskās un populārās mūzikas sapludināšanu, ko papildina oriģinālmūzika un unikālas idejas. Savās interpretācijās grupa rada jaunu, mūsdienīgu skanējumu gan labi zināmiem autoru darbiem, gan oriģinālkompozīcijām.
“Ierakstu procesā mums vienmēr ir ļoti svarīga skaņas kvalitāte, tāpēc rūpīgi strādājām, katru instrumentu ierakstot tam atbilstošos akustikas apstākļos. Kopumā tās bija četras ierakstu studijas, kur cītīgi darbojāmies, lai sasniegtu labākos rezultātus. Par skaņas pēcapstrādi varam pateikties mūsu lieliskajiem partneriem Somijā!” stāsta grupas dalībnieki.
Jaunā koncertprogramma “Mozartallica” tika atklāta 11. aprīlī Cēsīs, un turpinājumā gaidāmi koncerti:
• Rēzeknē – 18. aprīlī
• Ventspilī – 25. aprīlī
• Liepājā – 9. maijā
• Jelgavā – 6. jūnijā
Koncerttūre noslēgsies ar īpaši vērienīgu koncertšovu gada izskaņā – 19. decembrī “Xiaomi Arēnā”, kur kopā ar "Dagamba" uz skatuves kāps Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris.
Biļetes uz koncertiem pieejamas “Biļešu Paradīze” kasēs un tiešsaistē: www.bilesuparadize.lv.
