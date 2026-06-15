Tiesa noraidījusi advokāta Vilemsona lūgumu viņa PVN nemaksāšanas lietu skatīt slēgtās sēdēs
Rīgas pilsētas tiesa pirmdien noraidīja advokāta Didža Vilemsona lūgumu viņa krimināllietu par iespējamu izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas lielā apmērā turpmāk skatīt slēgtās tiesas sēdēs.
Tiesa secināja, ka šādam lūgumam nav pietiekama pamatojuma, tādēļ nolēma to šajā procesa stadijā neapmierināt. Savukārt apsūdzētais savu vainu neatzīst. Nākamā tiesas sēde paredzēta 26. oktobrī plkst. 11, un uz to tiks aicināta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāve.
"Latvijas Avīze" iepriekš vēstīja, ka saskaņā ar apsūdzību Vilemsons līdz 2024. gada 23. oktobrim no savā advokāta darbībā oficiāli gūtajiem ienākumiem nav nomaksājis PVN 46 783 eiro apmērā. It kā bijis strīds ar VID, vai viņam PVN vispār jāmaksā, un tad advokāts sācis maksāt PVN, bet no kriminālatbildības vaļā vairs nav ticis.
Prokurors Ņikita Sinkevičs laikrakstam pastāstījis, ka daļu summas Vilemsons nomaksājis un VID uztur prasību vairs tikai par 25 000 eiro, tomēr pat tad, ja apsūdzētais nomaksās visu VID norādīto summu, viņu tiesās tik un tā. Tikmēr Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas padome nolēmusi apturēt Vilemsona advokāta darbību.
Vilemsons apsūdzēts pēc Krimināllikuma 218. panta otrās daļas - par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā.
Par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem. Iepriekš advokāts strādājis arī par prokuroru un policistu - bijis Ventspils iecirkņa priekšnieks.