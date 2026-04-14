Nedēļas jaunumi "Tet+" - dzīve pēc šova, humorseriāls un spriedze karaļnamā
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties seriālus "Lēdija" un "Lellīte", kā arī raidījumu "Caur ērkšķiem uz... pārmaiņām 7".
Uz pārmaiņām
Sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" septītā sezona ir noslēgusies, taču dalībnieču stāsti turpinās – vēl patiesāki, drosmīgāki un izaicinošāki.
Projekta turpinājumā "Caur ērkšķiem uz... pārmaiņām 7" skatītāji redzēs to, kas paliek aiz kadra – īstu dzīvi bez montāžas un bez glābšanas riņķa. Jauno sezonu jau tagad var lūkot "Tet+", kā arī no 23. aprīļa katru ceturtdienu pulksten 21.20 varēs skatīties kanālā "360".
Bez projekta vadītāju atbalsta pleca, bez ekspertu padomiem – tikai dalībnieču izvēles un to sekas. Šī ir realitāte, kurā nonākušas šova dalībnieces. Tagad viss ir tikai viņu pašu rokās. Katrā epizodē uzmanības centrā ir viena no pēdējās sezonas dalībniecēm – viņas ceļš pēc projekta. Ar kritieniem, uzvarām un jautājumiem, uz kuriem atbildes vēl tikai tiek meklētas. Dalībnieces apciemos iemīļotie kemperu šoferi Gatis un Mārtiņš, kuri nereti kalpoja kā dāmu lielākais atbalsts visa projekta laikā.
Uzzināsim, vai Jana un Inese joprojām ir pāris un vai Inesei izdevies pārvarēt smagās atkarības un noturēties uz jaunā dzīves ceļa. Noskaidrosim, kā Ksenija nokļuva avārijā un kā mainījusies viņas ikdiena pēc "TikTok" konta bloķēšanas. Redzēsim, vai Laurai izdodas turpināt iesākto pārmaiņu ceļu un cik viegli vai grūti ir noturēt motivāciju ikdienā, kā arī – vai Olga spēs saglabāt līdzsvaru, turēties pretī alkoholam un tikt pie jauna smaida? Satiksim arī sezonas uzvarētāju Elīni, kura kopā ar draudzeni uzsākusi sveču biznesu, un skaidrosim, vai tas netraucē viņai būt kopā ar bērniem. Vai Elīne ir gatava meklēt līdzsvaru starp darbu, romantiskām attiecībām un ģimeni? Iepazīsim Egijas otro pusīti Jāni un ielūkosimies viņu attiecību līkločos. Tāpat dosimies uz Liepājas pusi, lai pētītu, kā Evitai klājas privātajā dzīvē un vai viņa beidzot pievērsīsies sev tik nozīmīgajai krūšu veselības tēmai, kas pārāk ilgi bijusi nolikta malā. Viesosimies arī pie Ilzes, kura projekta noslēgumā dalībnieces un skatītājus sarūgtināja ar atgriešanos pie līdzšinējā dzīvesveida un kaitīgajām atkarībām, lai noskaidrotu, kā tas ir iespējams, ka šobrīd sieviete ir mainījusies teju līdz nepazīšanai. Un visbeidzot – "Caur ērkšķiem uz... pārmaiņām 7" noslēgsies ar īpašu notikumu – fināla epizodē kopā ar Daci dosimies neaizmirstamā ceļojumā uz Islandi.
Kāda ir sieviešu draudzība
Pēc šķiršanās no ilggadējā partnera Džūlsa no jauna cenšas satuvināties ar draudzenēm, no kurām attiecību laikā bija atsvešinājusies.
Dāmu dinamika veido seriāla emocionālo kodolu: tas ir stāsts par sieviešu draudzību, kas reizēm ir sarežģīta, reizēm haotiska, bet vienmēr dziedinoša. Seriāls bieži ironizē par sociālajiem rituāliem, sieviešu solidaritāti un pašizaugsmes klišejām, vienlaikus atzīstot, ka tieši draudzenes bieži palīdz izkļūt no dzīves krīzēm. Seriāls runā par sievietēm, kuras mēģina saprast, kas viņas ir ārpus attiecībām, darba un sociālajām lomām, un dara to ar humoru, pašironiju un siltumu.
Spriedze karaļnamā
Pavisam jaunais seriāls "Lēdija" ir intensīva, emocionāli piesātināta četru sēriju drāma, kas drosmīgi ielūkojas vienā no pēdējo gadu spilgtākajiem un pretrunīgākajiem britu stāstiem.
Džeinas Endrūsas dzīve vienas nakts laikā apgriežas kājām gaisā, kad viņa iegūst sapņu darbu Bakingemas pilī un sadraudzējas ar Jorkas hercogieni.
Seriāls piedāvā gan vizuāli bagātu deviņdesmito gadu atmosfēru, gan intriģējošu ieskatu karaliskās vides aizkulisēs, kurā jauna sieviete – Džeina Endrūsa – nonāk starp spožumu, pienākumiem un savām personīgajām cīņām. Šī ir drāma, kas nebaidās savienot vairākus žanrus, radot dinamisku, daudzslāņainu skatīšanās pieredzi. Seriāls veiksmīgi izmanto divas laika līnijas – deviņdesmito gadu karalisko ikdienu un vēlākās izmeklēšanas posmu –, lai parādītu, cik sarežģīti un daudzslāņaini var būt cilvēku likteņi. Šī struktūra piešķir stāstam ritmu un spriedzi, ļaujot skatītājam vienlaikus izjust gan pagātnes spožumu, gan notikumu smagumu, kas sekoja. Policijas izmeklēšanas līnija piešķir seriālam detektīvdrāmas piesitienu, savukārt deviņdesmito gadu epizodes rada spilgtu vizuāli baudāmu fonu.