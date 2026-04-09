Zendaja atklāj negaidītu patiesību par mammas Klēras tetovējumiem
Amerikāņu dziedātājas un aktrises Zendajas mamma Klēra Stoermere tagad ir ļoti iecienījusi tetovējumus, lai gan agrāk bija pret tiem vienaldzīga. Kas mainīja viņas viedokli?
Zendaja nesen atklājusi, ka tieši viņa savulaik pierunājusi mammu 50 gadu vecumā uztaisīt pirmo tetovējumu. Tā sākušās Klēras Stoermeres pārvērtības par īstu “dzīvu mākslas darbu”.
Pārraidē “The Jennifer Hudson Show” 29 gadus vecā aktrise pastāstīja, ka pat uzzīmējusi mammas pirmā tetovējuma skici. Kopš liktenīgās pirmās reizes Klēra ir tik ļoti aizrāvusies ar šiem tintes zīmējumiem uz miesas, ka tā jau kļuvusi par apsēstību.
Zendaja atklāja, ka mamma nereti mēdzot viņai piezvanīt, lai paziņotu, ka dodas atkal taisīt jaunu tetovējumu. “Tagad viņa jau ir pilnībā noklāta. Viņa ir kā dzīvs mākslas darbs,” atzinusi slavenā meita.
Arī pašai filmas “Totāla drāma” zvaigznei tetovējumi nav sveši. Viņai ribu apvidū ir uztetovēts neliels burts “T”, kas veltīts viņas partnerim Tomam Holandam.
Šis tetovējums pirmo reizi pamanīts 2025. gada “Zelta globusu” ceremonijā — tajā pašā vakarā, kad filmas “Zirnekļcilvēks: Jauna diena” kolēģi paziņoja par savu saderināšanos.
Ne Zendaja, ne Toms Holands oficiāli nav apstiprinājuši runas par kāzām, taču aktrise, reklamējot savu jaunāko filmu “Drāma”, redzēta ar zelta stīpiņu uz zeltneša, kas ļoti atgādina laulības gredzenu. Virs tā ir arī krāšņais saderināšanās gredzens.
Kamēr fani turpina meklēt norādes par viņas attiecību statusu, Zendaja pati koncentrējas uz profesionālajiem panākumiem.
Viņas jaunā filma “Totāla drāma”, kurā piedalās arī Roberts Patinsons, kinoteātros Latvijā skatāma no 10. aprīļa.
Neatkarīgi no tā, vai viņa palīdz faniem izvēlēties kāzu kleitu vai iedvesmo mammas bagātīgo tetovējumu kolekciju, “Emmy” balvas laureāte prot turēt sava talanta cienītājus patīkamā neziņā.