Nikolass Keidžs negaidīti paziņo, ka atteicies no sava īstā vārda
62 gadus vecais Holivudas aktieris pieņēmis nozīmīgu lēmumu par savu vārdu. Lai gan Holivuda viņu vienmēr zinājusi kā Nikolasu Keidžu, juridiski viņa dzimtais vārds bija Nikolass Kims Kopola.
Aktieris Nikolass Keidžs pieņēmis nozīmīgu lēmumu, kas ietekmē ne tikai viņa profesionālo, bet arī personīgo dzīvi. “Oskara” laureāts atklājis, ka juridiski atteicies no sava dzimtā uzvārda un turpmāk oficiāli dēvējams vienkārši par Niku Keidžu.
"Es esmu Niks Keidžs. Pagājušajā gadā juridiski nomainīju savu vārdu," intervijā izdevumam “Variety” atklājis aktieris.
"Es esmu Niks Keidžs dzīvē, un es esmu Niks Keidžs uz ekrāna. Labāk būt savas mazās ģimenes galvenajam cilvēkam, nevis ekscentriskam radiniekam kāda cita stāsta ēnā. Tāpēc izlēmu pilnībā pieņemt uzvārdu Keidžs," viņš teica.
Aktieris ir dzimis kā Nikolass Kims Kopola. Viņš ir daļa no leģendārās Holivudas Kopolu dzimtas, kurā ietilpst arī režisors Frānsiss Fords Kopola un citi kino industrijas pārstāvji. Keidžs ilgus gadus dzīvojis leģendārās Kopolu dzimtas slavas ēnā, taču tagad, kā pats saka, šo pagātnes nastu ir atstājis aiz muguras.
"Nolēmu saglabāt vārdu Nikolass, jo tā mani nosauca tēvs. Turklāt viņš izvēlējās franču rakstību, kas mani vienmēr ir mazliet kaitinājis, jo gandrīz visi vārdam automātiski pievieno burtu 'h', rakstot “Nicholas”, nevis “Nicolas”," pastāstīja aktieris. Ar sev raksturīgo humoru viņš piebilda: "Joprojām nezinu, kāpēc tēvs izvēlējās tieši franču rakstību, bet tā nu tas ir."
Arī uzvārds Keidžs nav izvēlēts nejauši. Iepriekš aktieris stāstījis, ka iedvesmojies gan no “Marvel” komiksu varoņa Lūka Keidža, gan komponista Džona Keidža. Viņam paticis, ka uzvārds ir īss, skanīgs un viegli iegaumējams.
Nikolass Keidžs un viņa piektā sieva Riko Šibati
"Man šķita, ka man tas viss nav vajadzīgs, tāpēc izvēlējos būt Keidžs,” kādā no agrākām intervijām izdevumam “Wired” atklājis aktieris. “Tas ir sava veida apvienojums starp Lūku Keidžu no “Marvel” komiksiem un komponistu Džonu Keidžu."
Neraugoties uz oficiālajām izmaiņām, aktieris nesatraucas par to, kā cilvēki viņu uzrunā. "Patiesībā esmu abi. Cilvēki mani pazīst gan kā Nikolasu, gan kā Niku," viņš atzina. Tagad par Niku Keidžu oficiāli kļuvušais aktieris turpina aktīvi strādāt pie jauniem projektiem. Viņa pabeidzis darbu pie seriāla “Spider-Noir” pirmās sezonas un drīzumā būs skatāms biogrāfiskā filma par amerikāņu futbola leģendu Džonu Madenu.
Leģenda paliek tā pati - tikai ar nedaudz vienkāršāku vārdu vizītkartē.