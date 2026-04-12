Ellei ir adrese. Aiz restēm: pasaulē visstingrākā režīma cietumi atgriežas Viasat Explore. Šī ir jau 5. sezona
Šī gada aprīlī Viasat Explore pirmdienās turpina piesaistīt skatītāju uzmanību ar vienu no saviem skarbākajiem faktoloģiskajiem seriāliem – Aiz restēm: Pasaulē visstingrākā režīma cietumi. Tagad jūs varat noskatīties 5. sezonu, kas piedāvā intensīvu, atmaskojošu piekļuvi cietumiem, kuros izdzīvošana nekad nav garantēta.
Aiz restēm: pasaules visstingrākā režīma cietumi – tā ir pasaule, kurā neviens nevēlas iekļūt
"Šī ir cita pasaule. Tāda, kurā izdzīvo tikai stiprākie."
Šis ir seriāls par noziegumiem un sodiem, bet galvenokārt par cilvēkiem. Slepkavas, bandu līderi, narkotiku kontrabandisti, sievietes, kas notiesātas par vardarbīgu noziegumu izdarīšanu, ieslodzītie, kas izcieš mūža ieslodzījumu, un apsargi, kas strādā bez ieročiem un ir zem pastāvīga psiholoģiska spiediena. Skatītāji var ielūkoties ne tikai kamerās un gaiteņos, bet arī būt liecinieki emocijām, sarunām, bailēm un izmisumam.
Bandas, vardarbība, izolācija. Dzīve aiz sienām
Jaunajā sezonā skatītāji dosies uz Brazīliju, kur noziedzība un bandu kultūra ir dziļi iesakņojusies cietumu sistēmā. Sieviešu cietumā San Luisā simtiem ieslodzīto izcieš sodu par slepkavībām, bruņotām laupīšanām un narkotiku kontrabandu. Kameras ir pārpildītas, tajās nav privātuma, un konflikts var izcelties jebkurā brīdī. Viens ieslodzītais skaidri pauž notiekošo: "Es baidos, ka šeit nomiršu."
Vairāku simtu kilometru attālumā, augstas drošības cietumā Criminalista Geraldo Beltrão ieslodzītajiem ir atļauts iziet no kameras tikai 15 minūtes dienā. Pārējā laikā valda izolācija, bandu sāncensība un pastāvīga gatavība nemieriem. Apsargi atklāti runā par briesmām: "Mūsu darbs ir ārkārtīgi riskants. Mēs visu laiku baidāmies.
Maksimāla kontrole. Bēgšana nav iespējama
Gvatemalā, bēdīgi slavenajā Renovation 1 cietumā, katra detaļa kalpo vienam mērķim – absolūtai kontrolei. Ieslodzītie, kas bieži vien notiesāti uz 25, 40 vai pat 100 gadiem, ir vienkārši skaitļi. Apsargi nēsā maskas, lai pasargātu savas ģimenes no bandu atriebības. Saziņa ar ieslodzītajiem ir ierobežota līdz minimumam, sarunas ir aizliegtas, un vienīgā nodarbe var būt papīra locīšana tikai dažus kvadrātmetrus platā kamerā. Šo cietumu savulaik sauca par "Mazo elli", un šis nosaukums nebija pārspīlējums.
Absolūta disciplīna
Japāna ir viens no šokējošākajiem kontrastiem. Osakas cietums darbojas gandrīz kā militāra nometne. Šeit atrodas vairāk nekā 1100 ieslodzīto, un vairāki desmiti no tiem izcieš mūža ieslodzījumu. Klusums ir obligāts. Ieslodzītajiem ir atļauts runāt tikai divas reizes dienā, katru reizi 30 minūtes. Katra kustība, katra poza, pat tas, kā ieslodzītie sēž vai guļ, ir stingri reglamentēta. Par noteikumu pārkāpšanu var saņemt sodu, kas nozīmē sēdēt nekustīgi visu dienu.
Apsargu rīcībā nav ieroču un roku dzelžu. Tā vietā viņi ikdienā trenējas cīņas mākslā, zinot, ka nemieru gadījumā viņiem, iespējams, nebūs nekādu palīgu. Kāds ieslodzītais mierīgi paskaidro: "Ja mēs gribam runāt, mums vispirms ir jālūdz atļauja." Kontrole šeit ir pilnīga – gan garīgā, gan fiziskā.
Atklātņu cienīga paradīze, cietuma murgs
Islande asociējas ar drošību un elpu aizraujošu dabu, taču Litla Hraun ir visstingrākā režīma cietums valstī. Aiz biezām tērauda durvīm atrodas slepkavas un vardarbīgi noziedznieki. Apsargiem nav ieroču, tomēr viņi katru dienu staigā atrodas ieslodzītajiem. Viens no viņiem to rezumē vienkārši: "Es vienmēr ceru, ka šodien būs parasta diena." Šis teikums raksturo pastāvīgo spriedzi, kas valda šajās sienās.
Kad cietumu vada ieslodzītie
Filipīnās, Cebu cietumā, ir ļoti maz apsargu. Tikai dažiem desmitiem darbinieku ir jāuztur kārtība starp gandrīz tūkstoš ieslodzītajiem. Lai novērstu haosu, tika izveidota unikāla sistēma, kurā viens ieslodzītais darbojas kā "mērs", kas pārrauga pārējo ieslodzīto ikdienas dzīvi. Tas ir trausls līdzsvars starp kārtību un anarhiju. Viena kļūda, viens pazudis ieslodzītais pārbaudes laikā, un tiek iedarbināts nežēlīgs soda protokols.
Seriāls, kas nesniedz mieru. Un tieši tāpēc tas ir svarīgi.
Aiz restēm: pasaules smagākā režīma cietumi ir seriāls, kas nav iecietīgs pret skatītājiem. Tas ir stāsts par izdzīvošanu, psiholoģisko spiedienu un bailēm, kā arī par maziem cerības mirkļiem, kas dažkārt parādās pat visnecilvēcīgākajos apstākļos. Nav ne vadītāja, ne drošas distances, ne nomierinošu komentāru. Tā vietā seriāls skatītājus iepazīstina ar realitāti, par kuru vairums cilvēku nevēlas domāt.
5. sezona tiek pārraidīta katru pirmdienu plkst. 21.00 Viasat Explore.