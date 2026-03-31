Samanta Tīna pavēsta brīnumjauku jaunumu: "Šodien mana dzimšanas diena, un tā ir īpašāka nekā jebkad!"
Mūziķe Samanta Tīna 31. martā svin savu dzimšanas dienu, un šoreiz svētki izrādījušies īpaši. Ar burvīgajiem jaunumiem viņa dalījusies savā “Instagram” kontā.
“Šodien mana dzimšanas diena, un tā ir īpašāka nekā jebkad! Es svinu ne tikai savu pieredzi un tās ceļu, bet arī brīnumu, ko sargāju zem sirds,” pavēstīja mūziķe. “Šī jaunā dzīvība ir pieteikusies mīlestībā laulības laikā un šobrīd gatavojas savam ceļam šajā pasaulē.”
“Lai gan dzīve ir ieviesusi savas korekcijas un mūsu ceļi ar vīru ir šķīrušies, šis brīnums ir mana svētība, par kuru es ar pilnu sirdi un mīlestību rūpēšos pati! Tagad es gatavojos savai svarīgākajai "skatuvei" – mātes lomai. Bet mūzika nekur nepazūd – tā tagad skanēs dziļāk un patiesāk. Uz drīzu tikšanos jaunās skaņās. Ar mīlestību un mieru, Samanta”.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 2025. gada nogalē pēc divu gadu kopdzīves oficiāli šķirta Tīnas un uzņēmēja Artūra Brunava laulība.
Pašā gadumijas priekšvakarā, kad cilvēki ierasti mēdz pārvērtēt aizvadītā gada notikumus un salikt visus punktus uz “i” gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē, ar negaidītu video dalījās mūziķe Samanta Tīna. Dziedātājas sociālajos tīklos publiskotajos kadros redzams sievietes roku tuvplāns. Fonā skanot mūzikai ar simbolisku tekstu par piedošanu un brīvību, viņa novelk laulību gredzenu, atstāj to uz galda un dodas prom. Pie video ir arī Samantas paustais vēstījums: “Paldies par visu skaisto, taču ne visi ir tie, par ko sākotnēji izliekas. Agresijas jebkura izpausme nav pamats drošībai! Punkts.” Dziedātāja arī lūdza cienīt viņas privātumu un norādīja, ka sīkākus komentārus nesniegs nevienam.
Dziedātāja šo gadu sākusi, pāršķirot jaunu lappusi savā dzīvē, savukārt viņas nu jau bijušais vīrs uzņēmējs Artūrs Brunavs žurnālam "Kas Jauns" apstiprināja, ka decembrī laulība ir šķirta arī oficiāli. Viņš neslēpa sarūgtinājumu, ka ģimeni nav izdevies nosargāt. “Tad jau redzēsim, kā būs, bet dzīve turpinās... Pagātne ir daļa no tā, kas mūs veido un dod mācības, un esmu priecīgs, ka dzīve ir tieši šādi iegriezusies. Tas mani ir padarījis par labāku cilvēku,” viņš sacīja.
Pāris apprecējās 2023. gada 29. decembrī Kuldīgā, kad pirms vēdiskās ceremonijas abi sarakstījās baznīcā. Savukārt tieši vienu dienu pēc otrās kāzu jubilejas, 2025. gada 30. decembrī, dziedātāja sociālajos tīklos dalījās ar zīmīgo video par laulības iziršanu.
