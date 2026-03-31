VIDEO: šova "Ģimene burkā" attiecību eksperts Kristaps Ozoliņš atklāj pikantas detaļas par paša intīmo dzīvi
TV kanāla "360" sarunu raidījumā "Burku studijā!" kungi pulcējās uz vīrišķīgu sarunu, lai bez aizspriedumiem analizētu dažādas tēmas. Diskusija ātri vien kļuva drosmīga un negaidīti atklāta. Raidījuma "Ģimene burkā" attiecību treneris Kristaps Ozoliņš dalījās paša pieredzē, atzīstot, ka reiz saņēmis skarbu kritiku no partneres par sniegumu guļamistabā.
Sarunā piedalījās arī bijušais atlēts Raivis Vidzis un "Ģimene burkā" dalībnieks Viesturs Kohs. Kristaps Ozoliņš diskusijas laikā vērsa uzmanību uz to, cik būtiski ir komunicēt par savām vēlmēm, ilustrējot to ar piemēru no personīgās dzīves. Viņš atcerējās laiku, kad fundamentāli atšķirīgi skatījumi uz to, kas ir kvalitatīvs laiks kopā, radīja konfliktus attiecībās: "Izrādās, mēs tik ļoti atšķirīgi sapratām, ko vispār nozīmē randiņš. Tas mums bija tik ļoti interesants process tieši randiņos – vienam ar otru sarunāties par to, ka tad, kad es uztaisu savu sapņu randiņu, izrādās, ka mana sieviete gaida pilnīgi kaut ko citu! Es esmu reāli viņas visu laiku sliktākais randiņš, tāpēc ka es esmu pilnīgi nošāvis garām."
Dzirdētais ieinteresēja pārējos studijas viesus, un Raivis Vidzis mudināja Kristapu precizēt, kas tieši tajā reizē nogāja greizi. Drīz vien kļuva skaidrs, ka stāsts par neveiksmīgo randiņu patiesībā bija metafora daudz intīmākam procesam — seksuālajai tuvībai: "Godīgi? Tas bija par seksu! Kad man likās, ka viss bija nenormāli forši, un pēc tam man sieviete pateica: "Zini, nu, šis te, vecīt, riktīgi jāpamācās..."" Klātesošie sāka minēt iemeslus tik negatīvam vērtējumam, un Vidzis pieļāva, ka pie vainas varētu būt procesa ilgums. Lai gan Ozoliņš noliedza, ka laiks būtu bijis izšķirošais faktors, viņš neslēpa, ka pieredzējušas sievietes tiešums viņu pamatīgi pārsteidzis: "Tajā brīdī, kad tev sieviete pasaka, ka "Zini, patiesībā, tas bija sū*īgākais sekss, kāds man jebkad ir bijis, nu, tā kā, no visiem maniem partneriem". Pieredzējusi sieviete – viņai ir ar ko salīdzināt.”
Raivis Vidzis uzsvēra, ka šādos brīžos ir svarīgi saglabāt taktiskumu un spēju just līdzi partnerim. Viņaprāt, pārāk tieša un brutāla kritika var negatīvi ietekmēt attiecību perspektīvu: "Nu, te, vecīt, arī...baigi jāmāk atbildēt, to tā arī nevar: "Vismazākais – vissliktākais!" Nu, perspektīva diezgan apšaubāma uz nākotni, ja tik tieši par tādām lietām runā. Tomēr ir jābūt tai empātijai."
Rezumējot diskusiju, attiecību treneris aicināja ikvienu pirms neērto jautājumu uzdošanas izvērtēt savu gatavību pieņemt patiesību, kas ne vienmēr būs glaimojoša: "Es domāju arī, ka te baigi atkarīgs ir no tā, cik mēs, pirmkārt, vispār esam gatavi šādai sarunai, un tas, ko es arī ļoti bieži pāriem individuālajās konsultācijās saku – pirms tu uzdod jautājumu, padomā, vai tu gribi dabūt atbildi, jo pastāv ļoti liela iespējamība, ka tu saņemsi atbildi, kuru tu negribēsi dzirdēt."