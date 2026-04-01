Zigurds Neimanis jau daudzus gadus sestdienas pavada Iļģuciema cietumā. Kāpēc?
Aktieris Zigurds Neimanis katru sestdienu jau 15 gadus dodas uz Iļģuciema cietumu Rīgā, lai ar ieslodzītajām sievietēm runātu par teātri, mācītu skatuves pamatus un iestudētu nelielas izrādes. Viņš par to nesaņem atlīdzību, taču saka – tas ir gan veids, kā palīdzēt citiem, gan savā ziņā arī pašam sakārtot dzīves bilanci.
Iļģuciema sieviešu cietumā darbojas rehabilitācijas grupa "Mirjama", ko izveidojusi un vada kapelāne Rudīte Losāne. “Šī grupa ir paredzēta sievietēm, kas drīz tiks atbrīvotas. Mērķis ir parādīt, kas notiek ārpasaulē un kas ir mainījies,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Neimanis. “Mūsdienās viss mainās nevis pa gadiem, bet pa mēnešiem.”
Daudzām ieslodzītajām pēc zonā pavadītajiem gadiem šī realitāte ir īpaši sveša. Cietumā komunikācija ar ārpasauli viņām nav plaši pieejama, tāpēc par notikumiem ārpus cietuma sienām bieži vien nav gandrīz nekādas nojausmas. Rehabilitācijas programmā ir vairākas nodarbības – angļu valoda, šūšana, ģitāras spēle, gleznošana, koris, dejas. Savukārt Neimanis piedāvā teātra pulciņu.
Cietuma vadība izvēlas dalībnieces
“Es pastāstu jaunāko, kas notiek teātra pasaulē, runājam par labākajām izrādēm, par aktieriem, apspriežam redzētās filmas. Mēs iestudējam arī nelielas izrādes, lai viņas saprastu, kas vispār ir jēdziens aktieris,” viņš stāsta. Tomēr darbs šajā vidē atšķiras no ierastās teātra studijas. Atšķirībā no amatierkolektīviem, kur cilvēki nāk pēc pašu iniciatīvas, šeit dalībniekus izvēlas cietuma vadība – acīmredzot izvērtējot attiecīgās kandidātes atbilstību. “Sliktākais ir tas, ka es pats nevaru izvēlēties sievietes, kuras nāk pie manis darboties, – to izvēlas cietuma vadība. Kuras man iedod, ar tām esmu spiests strādāt,” saka aktieris.
Šajos gados viņš savās nodarbībās saticis ļoti dažādus cilvēkus – ar dažādu izglītību, pieredzi un motivāciju. “Ir tādas, kuras ir pabeigušas tikai pamatskolu un diez vai atceras, ka skolā pat ir skaitījušas kādu dzejoli. Bet ir arī tādas, kuras es ar prieku pieņemtu darboties savā pašdarbības kolektīvā.”
Cer uzlabot karmu
Neimanis šo darbu veic brīvprātīgi un par nodarbībām samaksu nesaņem. “Man piedāvā apmaksāt braukšanu, bet es esmu pensionārs un man sabiedriskais transports ir par brīvu, tāpēc to neizmantoju,” saka aktieris, kurš nesen, marta sākumā, nosvinēja 79. dzimšanas dienu.
Kāpēc tad turpināt braukt katru nedēļu? Aktieris atbild ar sev raksturīgo humoru. “Starp mums runājot, es teiktu, ka es to daru, lai uzlabotu savu karmu. Lai kāds tur augšā redz, ka tas Zigurds strādā brīvdienās bez samaksas.” Taču ir arī pavisam praktiska puse – šīs nodarbības viņam pašam ir kā profesionāls treniņš. “Esmu ne tikai aktieris, bet arī režisors, un šī ir tāda papildu iespēja – strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir citādi dzīvesstāsti un uzskati, kuri nav motivēti uz darbošanos teātrī.”
Ikdienā Neimanis darbojas Carnikavā, tautas namā "Ozolaine", kur vada amatierteātra studiju "Nagla", un paralēli iesaistās arī citos projektos – piemēram, pašlaik kopā ar Rīgas 84. vidusskolas skolēniem veido skatuvisku lasījumu pēc grāmatas "Mazais princis". Brīvajos brīžos aktieris dodas uz savu dārzu Garciemā. “Ja man kāds jaunībā būtu teicis, ka es rakāšos pa zemi un darbošos dārzā, es smietos pilnā kaklā. Bet liktenis izlemj citādi,” viņš smejas, apliecinot, ka aktīvo ritmu negrasās mainīt.