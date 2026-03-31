Vai vīrieši tiek diskriminēti? Raidījumā "Dāmas ar Drāmu" diskutēs par obligāto dienestu, vakcīnām un plastiskās ķirurģijas noslēpumiem
Šovakar kanāla "STV Pirmā!" sarunu raidījumā "Dāmas ar Drāmu" tiksies sievietes ar spēcīgu viedokli - žurnāliste un Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniece Linda Abu Meri, juriste Ieva Brante un publiciste, pilsoniskā aktīviste Linda Curika.
Šī vakara raidījumā gaidāmas drosmīgas atziņas un neērti jautājumi - no šokējošas pieredzes ar medicīnas kļūdām un vēsturiskas uzvaras pret sistēmu līdz diskusijām par mūsu bērnu drošību un vakcināciju.
Obligātais dienests: Vai vīrieši tiek diskriminēti?
Pirmo reizi sadarbībā ar "360 Ziņu dienestu" raidījumā tiks atspoguļotas ielu intervijas. Ko par obligāto militāro dienestu domā vīrieši? Vai fakts, ka tas jādara tikai viņiem, ir netaisnība? NATO komandiere pauž nostāju, ka sievietēm arī būtu jādienē, taču dāmu viedokļi dalās, un diskusija solās būt karsta.
Masalu bieds un "fake news" vilnis
Vai Latvijai draud pamatīgs masalu uzliesmojums? Linda Curika atklās šokējošu personīgo pieredzi – pat ģimenes ārste viņu savulaik mudinājusi bērnu nevakcinēt. Kur beidzas izvēles brīvība un sākas atbildība pret sabiedrību? Vai nevakcinētiem bērniem būtu jāaizliedz apmeklēt dārziņus?
Netīrās zeķes un "Mamutu medības"
Linda Curika sociālajos tīklos ir iekustinājusi "bišu pūzni" – vai tiešām dzīve bez vīrieša un viņa netīrajām zeķēm ir paradīze? Tikmēr Ieva Brante neslēps sašutumu - vai vīrietim jābūt mājās kā vēl vienam bērnam, un vai neprašana ieslēgt veļas mašīnu ir tikai atruna? Bet Linda Abu Meri paudīs uzskatu, ka vīrietim mājās jānes mamuts, pat ja strādā abi. Kādu ainu atklās dzimumu līdztiesības barometrs?
Uzvara pret sistēmu: Evijas Račas stāsts
Evija Rača pēc divreiz kļūdaini noteiktas vēža diagnozes un aplamas ārstēšanas ir panākusi izmaiņas likumā! Tagad pacientiem ir vairāk laika cīnīties par kompensācijām. Dāmas atklāti dalīsies ar smagiem stāstiem no savas dzīves, un savu videostāstu uzticējusi arī žurnāliste Inese Supe.
Skaistums zem skalpeļa un modes "upuri"
Kāpēc mēs tik ļoti slēpjam plastiskās operācijas? "Tikai ūdens un labs miegs" – vai mēs ticam šīm pasakām? Dāmas atzīstas, ko ir uzlabojušas un ko plāno darīt nākotnē. Tāpat tiks apspriests pavasara modes trakums – dekoltē līdz gurniem! Vai dāmas pašas ir akli sekojušas modes tendencēm, par kurām pašām tagad nāk smiekli?
