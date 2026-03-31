Kādas ir jaunā "Harija Potera" seriāla bērnu aktieru algas - jūs būsiet šokēti, tās uzzinot!
Dominiks Maklāflins, Alistērs Stours un Arabella Stantone jaunajā “Harija Potera” seriālā uz ekrāniem būs redzami kā Harijs Poters, Rons Vīzlijs un Hermione Grendžere.
Tiek lēsts, ka jaunā seriāla zvaigznes jau būs miljonāri vēl pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, pateicoties lielajām algām, ko saņems par darbu telekanāla HBO topošajā TV adaptācijā.
Izdevums “The Sun” raksta, ka 12 gadus vecais Dominiks Maklāflins, kurš atveidos titulvaroni, pirmajā sezonā nopelnīs 500 000 mārciņu. Viņa kolēģi, Alistērs Stours (12) un Arabella Stantone (11), kuri atveidos Ronu Vīzliju un Hermioni Grendžeri, saņems tādu pašu summu. Šī trijotne tika izvēlēta no pārsteidzoši liela 32 000 kandidātu skaita.
Nozares iekšējais informācija avots atklājis, ka šie jaunie aktieri jau tuvākajā laikā būs multimiljonāri, ja seriāls tiks veidots, pamatojoties uz visām septiņām grāmatām.
Algas apmērs atgādina Daniela Redklifa agrīnos ienākumus, jo oriģinālais Harija Potera atveidotājs saņēmis vienu miljonu mārciņu par pirmo filmu 2001. gadā. Kad darbs pie visas franšīzes bija galā, Redklifam tas kopumā bija ienesis 94 miljonu mārciņu peļņu.
Pirmais reklāmas rullītis HBO seriālam “Harijs Poters un Filozofu akmens” jau sasniedzis līdz šim nebijušu rekordu. Pirmo 48 stundu laikā pēc publicēšanas tas sasniedza vairāk nekā 277 miljonus skatījumu, padarot to par visvairāk skatīto reklāmu HBO vēsturē.
TV seriālā, kura pirmizrāde gaidāma decembrī, redzēsim arī Džonu Litgovu kā Baltusu Dumidoru, Niku Frosu kā Hagridu un Pāpu Esiedu kā Severusu Strupu.
Otrā sezona, kuras pamatā būs grāmata “Harijs Poters un Noslēpumu kambaris”, jau ir izstrādes procesā, un HBO vadītāji norāda, ka viņi īpaši piedomā, lai samazinātu laiku starp sezonām un pielāgotos tam, kā jaunie aktieri pieaug.
Seriāls būs jauna ekranizācija, kuras mērķis ir rūpīgi sekot grāmatu sižetiem, tostarp tēlu attīstībai, burvju pasaules likumiem un tādiem sižeta pavedieniem kā S.P.E.W. (Elfu tiesību kustība) un spokainajam dumpiniekam Pīvzam, kurš filmās tika izlaists. Dž. K. Roulinga ir piesaistīta kā izpildproducente, lai nodrošinātu saturisko atbilstību.
Kopš pirmās grāmatas iznākšanas 1997. gadā Harijs Poters ir kļuvis par vienu no visietekmīgākajām popkultūras fenomeniem pasaulē. Sāga ir pārtapusi ne tikai filmās, bet arī teātra izrādēs, videospēlēs, izstādēs un neskaitāmos fanu radītos darbos.