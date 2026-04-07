Skaistumkaraliene "Misis Latvija 2026" izrādās viņsaulē aizgājušā miljonāra Aināra Gulbja vedekla
Konkursā "Misis Latvija 2026" šogad par uzvarētāju kronēta juriste Margarita Gulbe no Rīgas. Kā noskaidrojis žurnāls "Kas Jauns", Margarita ir precējusies ar miljonāra Aināra Gulbja dēlu Kristapu Gulbi, un abiem ar vīru nācies iet cauri arī smagam pārbaudījumam.
Pasākuma organizatore Kristīne Lindenblate stāsta, ka sievietes konkursā vērtētas pēc dažādiem kritērijiem. “Skaistums, protams, ir viens no kritērijiem, bet tas noteikti nav pats galvenais. Svarīgas ir manieres, uzvedība, dzīves mērķi un pati personība.” Lindenblate uzsver, ka šogad konkursā piedalījās lielas personības ar mērķiem. Uzvarētāju Margaritu Gulbi viņa raksturo kā karalieni. “Margarita ir ļoti cēla. Viņa īpaši izcēlās ar savām manierēm, runu, uzvedību. Tur vispār nav jautājumu par viņas uzvaru, viņa vienkārši ir karaliene.”
“Galvenais ir tas, kā viņa nes šo kroni un titulu. Ne es, ne kāds cits to nevar ietekmēt – to var tikai pats cilvēks. Jebkura meitene, kas piedalījās konkursā un ieguva kādu titulu, var to nest ar tādu pārliecību, it kā būtu uzvarētāja. Viss ir atkarīgs no pašas sievietes – kā viņa to pasniedz un uztver,” par konkursa nozīmi stāsta Lindenblate.
“Man pat ir grūti līdz galam formulēt, ko tajā brīdī jutu. Protams, tas mirklis bija vienkārši fantastisks – bija milzīgs gandarījums, ka ieguldītais darbs tika novērtēts. Biju piestrādājusi gan pie savas personības, gan fiziskās sagatavotības. Man tiešām bija liels prieks dzirdēt, ka cilvēki pēc tam to arī pamanīja un īpaši izcēla – ka tas bija redzams,” par savām pirmajām emocijām stāsta "Misis Latvija 2026" uzvarētāja Margarita Gulbe.
Vislielākais atbalsts Margaritai, protams, bija viņas ģimene, īpaši vīrs Kristaps Gulbis. “Viņi mani atbalstīja visos veidos, jo konkurss tiešām prasīja daudz laika un pacietības. Neraustīja mani brīžos, kad jutos uzvilkta, bet tajā pašā laika bija klāt, kad ir emocijas un nesaprašana, vai visu dari pareizi.”
Margaritas vīrs Kristaps ir pazīstamā miljonāra Aināra Gulbja (1959–2024) dēls. “Kad Ainārs bija dzīvs, mums bija ļoti tuvas attiecības. Paguvām būt kopā dažādos ceļojumos, kur pavadījām laiku garākās sarunās. Apspriedām visdažādākās tēmas, sākot no dzīves kopumā līdz literatūrai un politikai. Viņš bija ļoti gudrs cilvēks, sirsnīgs un ļoti jauks vectēvs,” atmiņās par vīratēvu žurnālam "Kas Jauns" dalās Margarita. Ar Kristapu viņa iepazinusies pavisam nejauši – uz ielas, un attiecībusākumposmā Margaritai nebija ne jausmas, kas ir viņa ģimene.
Margarita stāsta, ka viņai motivācija piedalīties konkursā bija īpaši svarīga. “Pēc viena ļoti grūta perioda mūsu ģimenes dzīvē es uz daudz ko sāku skatīties citādi. Pirms nedaudz vairāk nekā gada mums piedzima dēliņš, un mēs pusotru mēnesi pavadījām Bērnu slimnīcā. Tas bija laiks, kad tu burtiski cīnies par sava bērna veselību un centies viņu pasargāt no iespējamām sekām.”
Šī pieredze Margaritai kļuvusi par būtisku pagrieziena punktu, kas deva ne tikai spēku, bet arī jaunu skatījumu uz dzīvi un iespējām. “Pēc visa piedzīvotā sapratu, cik svarīgi ir novērtēt katru dienu un nebaidīties īstenot savus mērķus,” viņa atzīst. Dalība konkursā viņai bijusi ne tikai iespēja izaicināt sevi, bet arī apliecinājums tam, ka pat pēc grūtākajiem dzīves brīžiem var atgūt pārliecību un iedvesmot arī citus.