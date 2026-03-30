Festivāls "Laba daba" izziņo pirmos 15 māksliniekus - uzstāsies arī "Hospitāļu iela"
Starptautiskais mūzikas un mākslas festivāls “Laba daba” atklāj jubilejas gada pirmo Latvijas mūzikas programmas daļu, izziņojot pirmos 15 pašmāju māksliniekus un apvienības.
Festivāls šovasar norisināsies no 17. līdz 19. jūlijam Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā “Ratnieki” Gaujas nacionālā parka teritorijā un ar muzikāli krāšņu programmu šogad svinēs savu 15 gadu jubileju.
2026. gada vasarā festivālā uzstāsies tādi pašmāju mākslinieki kā “Hospitāļu iela”, “Aparāts”, “Nesen”, Evija Vēbere un Ivars Arutjunjans, Strazdumuižas pūtēju orķestris, “Dzelzs vilks”, “Trīsas”, “DJ Krankenwagen”, “Nakts ārāji”, “Inokentijs Mārpls”, “Saucējas” un “Sun Horse”, “Zeme dun”, “Aptiekas bēru ansamblis”, Imants Daksis un “Dīvainās pasaules gaisma”, kā arī “Alum Alu”, kas festivālā veido īpašu programmu, iesaistot arī citus festivāla māksliniekus. Pirmie izziņotie mākslinieki iezīmē arī šā gada muzikālo virzienu - tajā būs pārstāvēts alternatīvais roks, pankroks, etnomūzika, dziesminieku programma, eksperimentālā un elektroniskā mūzika. Līdzās labi zināmiem vārdiem programmā iekļauti arī aktuāli un neatkarīgajā mūzikas vidē nozīmīgi mākslinieki. Drīzumā tiks izziņoti arī ārzemju mākslinieki un apvienības, kuras varēs dzirdēt festivālā.
Festivāla programmā šogad paredzēti vairāk nekā 100 mūzikas un mākslas notikumi, koncerti, DJ seti, teātra izrādes, performances, dejas, dzejas lasījumi, kino, radošās darbnīcas, meistarklases, sporta aktivitātes un amatnieku tirgus. Festivāls norisināsies uz vairākām skatuvēm ar atšķirīgu programmu. “Lāča” un “Eža” skatuvē koncentrēsies galvenie muzikālie notikumi un ārvalstu viesu koncerti, “Kraukļa” skatuvē notiks elektroniskās mūzikas programma, “Suņa” skatuve jeb šķūnis būs veltīta teātrim, dejai un performancēm, bet “Kino zālītē” sadarbībā ar Rīgas starptautisko īsfilmu festivālu “2Annas” notiks īpaši atlasītu īsfilmu seansi. Līdzās mūzikas un mākslas programmai festivāla teritorijā būs arī radošā zona, meistarklases un amatnieku tirgus.
“Laba daba” ir viens no ģimenēm un videi draudzīgākajiem mūzikas un mākslas festivāliem, kas notiek ārpus pilsētvides, tas tradicionāli notiek Gaujas nacionālā parka teritorijā. Organizatori arī šogad saglabā pieejamu biļešu politiku, pieejamas pusaudžu un studentu biļetes, bērniem līdz 13 gadu vecumam ieeja ir bez maksas, savukārt visiem biļešu īpašniekiem telšu pilsētiņa pieejama bez papildu maksas.