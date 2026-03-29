FOTO. “Koru karu” dalībnieki aizrauj ar kino un seriālu pasaules kompozīcijām. No kura kolektīva diemžēl nācās šķirties?

"Koru kari" turpina žilbināt un saviļņot. 29.03.2026.
TV3 muzikālā šova “Koru kari” ceturtajā tiešraidē koristi izpildīja Latvijā un ārzemēs radītas kompozīcijas no kino un seriālu pasaules.
Svētdien, 29. martā, notika TV3 muzikālā šova “Koru kari” ceturtā tiešraide, kurā koristi izpildīja Latvijā un ārzemēs radītas kompozīcijas no kino un seriālu pasaules. Bet kurš koris šonedēļ atstāja “Koru karus”?
Šova finansiālā atbalstītāja “Primero” skatītāju simpātiju balvu trešo nedēļu pēc kārtas ieguva Preiļu purpura koris Daiņa Skuteļa vadībā. Saulkrastu pērļu koris un Asnate Rancāne šajā vakarā vienīgie saņēma no visiem trīs “Koru karu” žūrijas pārstāvjiem maksimālo novērtējumu – 10 balles. Savukārt dalību šovā “Koru kari” noslēdza Elīna Fūrmane un Rīgas debeszilais koris.
“Koru karu” ceturtajā tiešraidē dalībniekus vērtēja jau ierastie eksperti Jānis Ozols un Edgars Vītols, kā arī cilvēks, kurš ar šovbiznesu ir “uz Tu” – uzņēmējs, kinoproducents un režisors Andrejs Ēķis.
Vakara pirmais priekšnesums bija Rīgas sudrabbaltā kora un Māras Upmanes-Holšteines ziņā, kuri izpildīja dziesmu “I'll Be There for You” no TV seriāla “Draugi”. Jānis Ozols: “Paldies jums liels par spridzīgo sākumu. Tas bija balti, jauki un pašiem patika!”
Turpinājumā – Preiļu purpura koris un Dainis Skutelis dziedāja Raimonda Paula komponēto “Skauģa dziesmiņu” no kinofilmas “Dāvana vientuļai sievietei”. Edgars Vītols: “No manas puses liels paldies par izvēli no latviešu kino!”
Asnate Rancāne un Saulkrastu pērļu koris aicināja sajust Džeimsa Bonda filmu garu ar dziedātājās Adeles dziesmu “Skyfall”, kas ir arī galvenā tēma tāda paša nosaukuma kinolentei. Andrejs Ēķis: “Man Džeimss Bonds ir viena no mīļākajām filmām, jo tā ir kā pasaku filma vīrietim. Mazāk ir vairāk – man ļoti patika!”
Olaines melnbaltais koris ar Chris Noah izpildīja amerikāņu aktiera un mūziķa Džo Kīrija jeb Djo kompozīciju “End of Beginning” no populārā seriāla “Stranger Things”. Edgars Vītols: “Paldies, ka bija iespēja arī sajust sižetisko līniju. Un paldies solistam Viktoram.”
Fiņķis un Madonas zaļais koris dziedāja Maestro skaņdarbu “Dziesma nenosalst” no leģendārās filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Andrejs Ēķis: “Protams, ka man uzreiz uzbūrās Jāņa Streiča filma… Ne ko pieņemt, ne ko noņemt. Jūs to ļoti uzmanīgi izdarījāt. Paldies.”
Ingus Ulmanis ar Limbažu sarkano kori iedzīvināja grupas “The Cure” dziesmu “Friday I’m in Love”, kas skanējusi daudzās filmās un seriālos. Jānis Ozols: “Sākums bija daudzsološs, tiešām. Solistes, malači – radījāt tādu foršu ballīti! Bet par dziedāšanu neko sliktu nevaru teikt. Limbažiem ir par ko priecāties un lepoties!”
Rīgas debeszilais koris un Elīna Fūrmane dziedāja Mārtiņa Freimaņa kompozīciju “Satīties, sapīties”, ko pazīstam no seriāla “Ugunsgrēks”. Edgars Vītols: “Paldies jums liels šovakar par atgriešanos vēsturē. Šī dziesma, manuprāt, katru reizi rada pozitīvas emocijas vai atmiņas.”
Bet vakara noslēgumā Jānis Aišpurs un Ikšķiles saules koris izpildīja muzikālu kolāžu “Lady Marmalade / Smells Like Teen Spirit” no muzikālās filmas “Mulenrūža”. Andrejs Ēķis: “Es redzēju, kā zāle uzvārījās – tas bija pats svarīgākais. Nu, forši, kaifs!”
Nākamā “Koru karu” tiešraide paredzēta svētdien, 5. aprīlī, plkst. 20.30.