"Modern Talking" zvaigznes Dītera Bolena Lietuvas koncertu atcelšanas lietā ielaužas arī Krievijas Ārlietu ministrija
Krievijas Ārlietu ministrijas runassievai Marijai Zaharovai atradās sakāmais arī par pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados Latvijā ļoti populārā vācu popa dueta “Modern Talking” bijušā dalībnieka Dītera Bolena koncertu atcelšanu Lietuvā.
“Neiespējama muļķība un nacionālisms, kas pāriet nacismā,” preses konferencē paziņoja Zaharova. Viņa uzsvēra, ka šādus lēmumus pieņem “ne jau baltieši, ne Baltijas valstu pilsoņi”.
Uzreiz viņa pārgāja pie iemīļotās rusofobijas tēmas. “Runa ir par rusofobiskiem režīmiem, kas atstrādā pasūtījumus. Nu, neizdevās nekur pasaulē neko atcelt, kaut kur nomainīja pāris izkārtnes, kaut kur uzrakstīja kaut ko aizvainojošu. Pēc tam beidzās nauda, gan tam visam, gan vispār — un viss, sāka risināt savas aktuālos jautājumus, problēmas, laizīja brūces,” piebilda Krievijas diplomātijas seja.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 72 gadus vecā Bolena koncerti bija paredzēti 20. un 21. novembrī Klaipēdā un Kauņā. Ar Bolena uzstāšanos Klaipēdas “Švyturio” arēnā bija paredzēts atzīmēt arēnas 15 gadu jubileju, savukārt Kauņā Bolens bija iecerējis uzstāties “Žalgiris” arēnā. Par koncertiem tika paziņots iepriekšējās nedēļas sākumā, taču jau 20. martā informācija par tiem pazuda no pasākumu norises vietu un biļešu tirdzniecības vietņu lapām, vēsta Lietuvas raidsabiedrība LRT. Oficiāli organizatori koncertu atcelšanas iemeslu nav nosaukuši, taču, kā norāda LRT, šis lēmums varētu būt saistīts ar Bolena publiskajiem izteikumiem.
“Jā, koncerts Kauņā ir atcelts. Mēs apspriedāmies ar organizatoriem un vienojāmies, ka šādam pasākumam mūsu arēnā nevajadzētu notikt,” raidsabiedrībai LRT atzina “Žalgiris” arēnas pasākumu organizēšanas vadītājs Mants Vedricks. Bolena koncertus bija paredzēts rīkot aģentūrai “Spark Live”, kas, starp citu, šovasar Palangā rīkos cita bijušā “Modern Talking” dalībnieka Tomasa Andersa uzstāšanos.
Iespējamais koncertu atcelšanas iemesls varētu būt Bolena intervijas, kurās viņš Vāciju un Krieviju dēvēja par “sapņu komandu”, kritizēja agresorvalstij noteiktās sankcijas un apgalvoja, ka Ukrainai nav izredžu cīņā pret krievu okupantiem. Viņš arī kritizēja Vācijas un Krievijas attiecību pasliktināšanos un aicināja iepirkt energoresursus no Krievijas. “Krievija un Vācija būtībā bija sapņu komanda, jo mums bija lēta enerģija, viss bija ļoti labi. No tīri ekonomiskā viedokļa tas bija tā: vienam ir viens, otram – cits. Nedaudz līdzīgi kā “Modern Talking”. No tā atteicās morālu apsvērumu dēļ,” viņš izteicās novembra intervijā vācu influencera Dominika Ketnera “YouTube” kanālā.
Pirms trim gadiem mūziķis ne tikai kritizēja rietumvalstu ieviestās sankcijas pret Krieviju, bet aicināja uz dialogu ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Nesen mūziķis paziņoja, ka “Ukrainai nav izredžu pret Krieviju”. Kaut gan Bolens nosodījis Krievijas invāziju pret Ukrainu, viņš neatbalsta ieroču piegādes Ukrainai, jo “ar tankiem pasauli nevar atbrīvot no kara”, vēsta “delfi.lt”. Daudzi Vācijas politiķi un sabiedriskie darbinieki šos izteikumus asi kritizējuši, savukārt mūziķi atbalstījusi labēji populistiskā partija “Alternatīva Vācijai”.