Astoņdesmito gadu siržu lauzēju "Modern Talking" dalībniekam Dīteram Bolenam liedz koncertēt Lietuvā
Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados Latvijā bija ļoti populārs vācu popa duets “Modern Talking”, kura dalībnieki Dīters Bolens un Tomass Anderss iekaroja ne vienas vien daiļā dzimuma pārstāves sirdi. Grupas mūžs nebija ilgs, katrs gāja savu ceļu, Bolens izveidoja grupu “Blue System”, pēc tam pievērsās citām interesēm, līdz 2018. gadā atkal atgriezās uz skatuves, tostarp koncertējot Rīgā. Šogad bija paredzēti viņa koncerti ar grupu “Blue System” Lietuvā, taču tie atcelti.
72 gadus vecā Bolena koncerti bija paredzēti 20. un 21. novembrī Klaipēdā un Kauņā. Ar Bolena uzstāšanos Klaipēdas “Švyturio” arēnā bija paredzēts atzīmēt arēnas 15 gadu jubileju, savukārt Kauņā Bolens bija iecerējis uzstāties “Žalgiris” arēnā.
Par koncertiem tika paziņots iepriekšējās nedēļas sākumā, taču jau 20. martā informācija par tiem pazuda no pasākumu norises vietu un biļešu tirdzniecības vietņu lapām, vēsta Lietuvas raidsabiedrība LRT. Oficiāli organizatori koncertu atcelšanas iemeslu nav nosaukuši, taču, kā norāda LRT, šis lēmums varētu būt saistīts ar Bolena publiskajiem izteikumiem.
“Jā, koncerts Kauņā ir atcelts. Mēs apspriedāmies ar organizatoriem un vienojāmies, ka šādam pasākumam mūsu arēnā nevajadzētu notikt,” raidsabiedrībai LRT atzina “Žalgiris” arēnas pasākumu organizēšanas vadītājs Mants Vedricks.
Bolena koncertus bija paredzēts rīkot aģentūrai “Spark Live”, kas, starp citu, šovasar Palangā rīkos cita bijušā “Modern Talking” dalībnieka Tomasa Andersa uzstāšanos.
Iespējamais koncertu atcelšanas iemesls varētu būt Bolena intervijas, kurās viņš Vāciju un Krieviju dēvēja par “sapņu komandu”, kritizēja agresorvalstij noteiktās sankcijas un apgalvoja, ka Ukrainai nav izredžu cīņā pret krievu okupantiem. Viņš arī kritizēja Vācijas un Krievijas attiecību pasliktināšanos un aicināja iepirkt energoresursus no Krievijas. “Krievija un Vācija būtībā bija sapņu komanda, jo mums bija lēta enerģija, viss bija ļoti labi. No tīri ekonomiskā viedokļa tas bija tā: vienam ir viens, otram – cits. Nedaudz līdzīgi kā “Modern Talking”. No tā atteicās morālu apsvērumu dēļ,” viņš izteicās novembra intervijā vācu influencera Dominika Ketnera “YouTube” kanālā.
Pirms trim gadiem mūziķis ne tikai kritizēja rietumvalstu ieviestās sankcijas pret Krieviju, bet aicināja uz dialogu ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Nesen mūziķis paziņoja, ka “Ukrainai nav izredžu pret Krieviju”. Kaut gan Bolens nosodījis Krievijas invāziju pret Ukrainu, viņš neatbalsta ieroču piegādes Ukrainai, jo “ar tankiem pasauli nevar atbrīvot no kara”, vēsta “delfi.lt”. Daudzi Vācijas politiķi un sabiedriskie darbinieki šos izteikumus asi kritizējuši, savukārt mūziķi atbalstījusi labēji populistiskā partija “Alternatīva Vācijai”.
Pagājušajā nedēļā portāls lrt.lv vēstīja, ka atcelts horvātu čellista Stjepana Hausera koncerts Viļņā. Tas noticis pēc kritikas vētras, kad viņš savā "Instagram" kontā publicēja video, kurā atskaņo "Kaļinku" uz Krievijas karoga un Maskavas fona. Video ierakstīts kā daļa no viņa projekta "Mūzika vieno pasauli", kurā viņš spēlē dažādu valstu pazīstamas melodijas. Pēc tam viņš savā kontā publicēja ļoti populāra lietuviešu dziedātāja Marijona Mikutāviča hita "Trīs miljoni" — Lietuvas basketbola oficiālās himnas — atskaņošanu uz Viļņas katedrāles fona.