Holivudas aktiera dzīvība lēnām izdzisa, kad viņš dzērumā paslīdēja uz paklāja. Tas noveda pie šausminošas traģēdijas
“Oskara” balvu ieguvušā Holivudas siržu lauzēja ķermenis tika atrasts jau sadalīšanās stadijā, kad to atklāja četras dienas pēc aktiera nāves.
Pasaulē, kurā bieži sekojam slavenību dzīvei un katram viņu solim, nekas nerada lielāku šoku kā ziņas par mīklainiem zvaigžņu nāves apstākļiem. Viens no šādiem traģiskajiem gadījumiem piemeklēja aizgājušo gadu Holivudas zvaigzni Viljamu Holdenu, kurs mūžībā devās dīvainos un šausminošos apstākļos.
Holdens bija Holivudas siržu lauzējs 1950. gados, viņš piedalījies tādās iemīļotās filmās kā "Saulriets bulvāris" (“Sunset Boulevard”), "Tilts pār Kvai upi" (“The Bridge on the River Kwai: ), "Tīkls" (“Network”) un "Uguns tornis" (“The Towering Inferno”).
Viņš bija saņēmis “Oskaru” kā Labākais aktieris par lomu 1953. gada filmā "Stalag 17".
Traģēdija notika 1981. gada 12. novembrī, kad populārais aktieris sagaidīja priekšlaicīgu nāvi šausminošos apstākļos, par to ziņo “The Mirror US”.
Liktenīgajā dienā 63 gadus vecais Holdens paslīdēja uz dekoratīvā paklāja, kad "bija stipri iereibis". Krītot viņš ar galvu atsitās pret nakts galdiņa aso stūri. Kas notika tālāk, bija ilgs un mokošs process, aktieris pakāpeniski nosaiņoja. Vēl satraucošāk, ka zvaigzni atrada mirušu savās mājās četras dienas vēlāk, kad ķermenis jau bija sācis sadalīties.
Holdena biogrāfs Bobs Tomass apgalvoja, ka aktiera atkarību konsultants bija paredzējis viņa nāvi. Savukārt pats Holdens sarunā izdevumam “The Huntsville Item” savulaik izteicies, ka viņš spējot iztēloties, kādas būs dzīves beigas. "Es zinu, kā tas būs. Viens pats, vientuļš, bez cieņas," viņš prognozējis.
Atklājot nāves cēloni un šausmīgos apstākļus, kas saistīti ar Holdena nāvi, kriminālizmeklētājs dr. Tomass Noguči tolaik informēja “The New York Times”: "Nāvi izraisīja nejaušs kritiens, kas notika paklūpot vai paslīdot uz dekoratīvā paklāja, un pēc tam atsitoties pret nakts galdiņa aso stūri.”
Dr. Noguči secinājumi balstījās uz Holdena pēcnāves sekciju un sākotnējiem atklājumiem par notikumiem, kas noveda pie “Oskara” balvu ieguvušā aktiera nāves. Skaidrojot uz Holdena pieres esošo “dziļo griezto brūci”, izmeklētājs atklāja, ka kritienam un brūcei sekojusi "masīva asiņošana", kas bija oficiālais nāves cēlonis.
Nāvi klasificēja kā nelaimes gadījumu, kas noticis traģiska kritiena rezultātā. Noziedzīgi motīvi tika izslēgti, jo nebija pierādījumu par cīņu, un nekas netika nozagts no dzīvokļa, kas bija kārtīgs. Papildus ievainojumi tajā laikā netika dokumentēti.
Kriminālizmeklētāja palīgs Ričards Vilsons informēja “The New York Times”, ka Holdens bija "ļoti iereibis" nāves brīdī, viņa asinīs konstatēts ievērojami augstāks alkohola līmenis, nekā tolaik bija noteikts par likumisko slieksni.
Vilsons sacīja: "Šis līmenis [0,22% jeb 2,2 promiles] nozīmē, ka viņš bija stipri piedzēries. Pat ja alkohola līmenis palielinās, kad ķermenis sāk sadalīties – un šis ķermenis bija smagi sadalījies – tas līmenis ir daudz augstāks nekā likumiskais limits 0,10% [1 promile]." Dzīvoklī tika atrasta tukša degvīna pudelīte un vēl otra nedaudz iesākta.
Eksperts atklāja, ka izmeklēšanas laikā konstatēts, ka Holdens bijis dzīvs vismaz 30 minūtes pēc tam, kad viņš atsitās ar galvu pret naktsgaldiņu, kas radīja 5 cm dziļu brūzi virs aktiera labās acs. Holdena ķermeni pirmdienas rītā viņa dzīvoklī atrada ēkas pārvaldnieks.
Aktieris bija bēdīgi slavens ar tieksmi pēc alkohola un šī atkarība viņu iedzina kapā vārda burtiskā nozīmē. Dr. Noguči atklāja, ka aktieris sākotnēji bija mēģinājis apturēt smago asiņošanu ar salvetēm, bet tad zaudēja samaņu un noasiņoja līdz nāve. Viņš nebija centies pa tālruni izsaukt palīdzību, kas varēja, iespējams, glābt aktiera dzīvību.
Izmeklētājs paskaidroja: "Visticamāk, Holdena kungs neapzinājās savas traumas nopietnību. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, mēs esam secinājuši, ka viņš bija ļoti privāts cilvēks, kurš centās pats tikt galā.”