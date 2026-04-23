No draiskulīga zēna līdz mazam džentlmenim: princis Luiss svin 8. dzimšanas dienu
Šodien, 23. aprīlī, Velsas prinča un princeses jaunākais dēls Luiss svin savu astoto dzimšanas dienu.
Tiek vēstīts, ka ģimene, iespējams, vakarā kopā svinēs mājās “Forest Lodge” rezidencē Vindzorā. Var droši pieņemt, ka Luisu viņa īpašajā dzimšanas dienā gaidīs gan dzimšanas dienas torte, gan daudz dāvanu.
Princis Luiss piedzima 2018. gada 23. aprīlī Padingtonā, un tagad viņš aug pārsteidzoši ātri. Šie astoņi gadi karaliskajam pārim ir bijuši prieka pilni. Kā jaunākais no trim bērniem (Viljams un Keita ir arī 12 gadus vecā prinča Džordža un 10 gadus vecās princeses Šarlotes vecāki), princim Luisam reti gadās pievienoties saviem vecākiem oficiālos karaliskos pasākumos.
Tomēr viņš ir parādījies sabiedrībā vairākos nozīmīgos karaliskā kalendāra notikumos, tostarp ikgadējā “Trooping the Colour” parādē, Lieldienu svētdienā un karaļa Čārlza kronēšanā.
Princis Luiss vēro “Trooping the Colour” parādi 2023. gada jūnijā
Džordžs, Šarlote un Luiss zina, ka, pievienojoties saviem vecākiem un citiem augsta ranga karaliskās ģimenes pārstāvjiem publiskos pasākumos, viņiem jāuzvedas nevainojami, taču tas netraucē mīlīgajam princim Luisam ik pa laikam pārsteigt ar rotaļīgu sejas izteiksmi vai nelielu deju soli, kas vienmēr sajūsminājis karaliskās ģimenes fanus.
Gadu gaitā viņš iekarojis sabiedrības simpātijas ar saviem mīlīgajiem un draiskajiem izgājieniem publiskos pasākumos, īpaši ar ļoti ekspresīvu uzvedību nelaiķes karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas svinībās 2022. gadā.
Nebēdnīgais princis Luiss karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas svinībās
Ceturtdien Londonas centrā notikušajās karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas svinībās vienu no galvenajām lomām noteikti ieņēma mazais princis Luiss, Kembridžas ...
Tomēr mēneša sākumā viņš karaliskās ģimenes cienītājus pārsteidza ar nevainojamām manierēm. Tērpies divrindu uzvalkā, Luiss atkārtoja savas labi audzinātās vecākās māsas Šarlotes uzvedību — abi saskaņoti māja pūlim, bet pēc tam pacietīgi gaidīja pie savas mammas Keitas sāniem pirms dievkalpojuma sākuma.
Arī pēc dievkalpojuma, kas parasti ilgst vairāk nekā stundu, Luiss joprojām izskatījās nevainojami audzināts. Ģimenei dodoties prom, viņš izpildīja perfektu karalisku rokasspiedienu, atvadoties no Vindzoras dekāna Kristofera Koksvorta.
Viņa centieni nepalika nepamanīti — karaliskās ģimenes fani drīz vien sajūsminājās, ka Luiss izskatās “tik pieaudzis”, bet vēl kāds slavēja viņa uzvedību kā “ļoti pieklājīgu” un “šarmantu”.