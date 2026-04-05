Viņa bija viena no skaistākajām Holivudas zvaigznēm: kur šodien ir Līva Tailere?
Kādreiz Līva Tailere bija viena no spilgtākajām un noslēpumainākajām kino zvaigznēm, taču pēdējos gados viņa bija teju pazudusi no ekrāniem. Ko aktrise dara šodien?
Neatkarīgi no tā, vai viņa atveidoja ēterisko Arvenu filmā “Gredzenu pavēlnieks” vai Brūsa Vilisa varoņa meitu filmā “Armagedons”, Līva Tailere katrai savai lomai piešķīrusi īpašu, skatītāju uzmanību piesaistošu klātbūtni. Ir pagājuši 28 gadi kopš filmas “Armagedons” iznākšanas, un tagad atskatāmies uz Brūsa Vilisa bijušās ekrāna kolēģes karjeras spilgtākajiem brīžiem un personīgo dzīvi.
Filmas “Armagedons” aktrise piedzima 1977. gada 1. jūlijā Portlendā, Menas štatā. Pirmos desmit dzīves gadus Līva uzskatīja, ka viņas tēvs ir mūziķis Tods Rundgrens, taču patiesībā viņas bioloģiskais tēvs izrādījās neviens cits kā grupas “Aerosmith “līderis Stīvens Tailers.
Kad Līva pati sāka nojaust šo saikni, māte viņai atklāja patiesību, un vēlāk aktrise par to teica: “Tagad man ir divi tēvi, ar kuriem esmu ļoti laimīga.” Četrpadsmit gadu vecumā viņa kopā ar māti Bebi pārcēlās uz Ņujorku un drīz vien guva panākumus modeles darbā.
Pēc diviem gadiem modeles karjerā lielpilsētā Līva pievērsās aktrises darbam. Viņa debitēja filmās “Silent Fall” (1994) un “Heavy” (1995), kā arī piedalījās grupas Aerosmith mūzikas videoklipos “Crazy” (1994) un “Amazing” (1993). Drīz pēc tam viņa filmējās Bernardo Bertoluči darbā “Stealing Beauty” (1996) un kulta filmā “Empire Records” (1995).
Pēc agrīnajiem panākumiem Līva ieguva atpazīstamību arī Toma Henksa režisētajā filmā “That Thing You Do!”, bet pēc tam pievienojās asa sižeta kino zvaigznei Brūsam Vilisam filmā “Armagedons” (1998). Tajā viņa atveidoja Greisu Stamperi — Brūsa Vilisa varoņa meitu — un filmējās kopā ar Benu Afleku. Četrām “Oskara” balvām nominētā filma “Armagedons” stāsta par dziļurbumu speciālistu komandu, kas cenšas izglābt planētu, kad zinātnieki atklāj, ka Zemei tuvojas Teksasas lieluma asteroīds.
Vēlāk Līva par savas karjeras sākumu teikusi: “Ja es izskatījos mīļa un naiva, tad tāpēc, ka es arī biju mīļa un naiva. Man bija 16 gadi, kad es sāku. Nebija tā, ka man būtu milzīga izvēle. Es tikai mācījos.”
Tikai divus gadus pēc filmēšanās kopā ar Brūsu Vilisu aktrise devās uz Jaunzēlandi, lai piedalītos Pītera Džeksona filmā “Gredzenu pavēlnieks”, kur viņa atveidoja Aragorna mīļoto elfu Arvenu. Pirmā Tolkīna triloģijas daļa kinoteātros nonāca 2001. gadā, tai sekoja turpinājumi 2002. un 2003. gadā.
No 1995. līdz 1998. gadam Līva Tailere satikās ar Hoakīnu Fīniksu, bet neilgi pēc šķiršanās iepazinās ar rokmūziķi Roistonu Langdonu. Pāris saderinājās 2001. gadā un slepeni apprecējās Barbadosā 2003. gada martā. Nākamā gada decembrī viņiem piedzima dēls Milo Viljams Langdons. Par šķiršanos viņi paziņoja 2008. gadā.
Pēc šīm attiecībām Līva 2014. gadā sāka satikties ar sporta un izklaides menedžeri Deivu Gārdneru. Viņi saderinājās jau nākamā gada jūlijā, un viņiem ir divi bērni — dēls Seilors Džīns un meita Lula Rouza. Pāris izšķīrās 2021. gadā pēc septiņiem kopā pavadītiem gadiem.
No jaunākajiem projektiem Līvas Taileres karjerā jāmin 16 sēriju dalība seriālā “Harlots”, kur viņa atveidoja lēdiju Izabellu Ficviljamu, loma filmā “Ad Astra”, kā arī atgriešanās Betijas Rosas lomā filmā “Captain America: Brave New World”, kas bija viņas pirmais lielais kino projekts kopš 2019. gada. Līva joprojām darbojas arī kā UNICEF labas gribas vēstnese.
