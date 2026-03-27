VIDEO. Karaliene Kamilla sasmīdina karaļnama fanus, kad izmisīgi cenšas pievērst karaļa Čārlza uzmanību apmeklējuma laikā
Fanus iepriecinājis video, kā karaliene Kamilla neatlaidīgi cenšas pievērst vīra uzmanību nesenas vizītes laikā, bet karalis Čārlzs nemaz nereaģē uz sievas mājieniem. Tomēr viņa turpina…
Video uzņemts otrdien, karaliskā pāra vizītes laikā Kornvolā. Tajā redzams, kā Kamilla (77) ar diviem pirkstiem viegli piesit Čārlzam (78) pie rokas, kamēr viņš sarunājas ar kādu darbinieku.
Neraugoties uz to, ka viņa nesaņēma nekādu reakciju no aizņemtā vīra, Kamilla neatlaidīgi turpināja mēģināt piesaistīt viņa uzmanību.
Cenšoties novērst vīru no sarunas, Kamilla turpināja viegli piesist Čārlzam pie rokas, līdz viņš lēnām pagriezās un sieva entuziasma pilnā veidā norādīja uz piemiņas kūku. Iespaidīgā torte bija pagatavota, lai atzīmētu fonda “Ēdenes projekts” pastāvēšanas 25. gadadienu. Čārlzs pirmajā brīdī izskatījās apmulsis, bet tad pasmaidīja, redzot, uz ko sieva tik neatlaidīgi vērsusi viņa uzmanību.
Šī "mīļā" un "sirsnīgā" aina starp karali un karalieni, kuri ir precējušies vairāk nekā 20 gadus, iepriecināja karaļnama fanus. Viņi šo mijiedarbību raksturoja kā būtisku nodaļu viņu "laulības rokasgrāmatā".
Komentētāji, kas dalījās savās sajūtās vietnē “X”, rakstīja: "Mēs RETI redzam šāda veida fizisko tuvību starp viņiem. Mēs redzam ķīmiju viņu acīs, bet tas ir vērtīgi!"
"Veids, kā viņa viegli pieslīd pie viņa un dod mazu uzsitienu, un viņš uzreiz pagriežas, ir visskaistākā abu mijiedarbība, ko esmu jebkad redzējis."
Vēl kāds karaļnama fans piebilda: "Man pirmā doma bija, ka Kamillai ir grūti pievērst sava vīra uzmanību, tāpat kā mums visiem."
"Tipiska vīra un sievas attiecību aina, tik mīļa," piezīmēja cits komentētājs.
Čārlzs un Kamilla, kuri pirms kronēšanas nesa Kornvolas hercoga un hercogienes titulus, vizītes laikā iepazinās ar “Ēdenes projektu”, tā inovatīvo darbu un nākotnes mērķiem.
Ar zobenu, kuru viņiem pasniedza Kornvolas lords leitnants, karaliskie viesi smejoties grieza piemiņas kūku nedaudz šķībā leņķī pēc tam, kad bija apmeklējuši Kornvolas ekoloģisko centru, kas tika atvērts 2001. gadā.
Kad viņiem izrādīja “Ēdenes projektu”, Čārlzs, kurš jau vairākas reizes apmeklējis šo vietu, sacīja: "Atceros, kad pirmo reizi biju šeit, te nebija nekas – brīnišķīgi, kā viss ir attīstījies un izaudzis."