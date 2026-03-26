Rolands Zagorskis ar sievu ir precējušies jau 27 gadus
Aktieris Rolands Zagorskis-Rolands ar savu 27 gadus jaunāko sievu Lieni Rolandu šā gada 1. janvārī svinēja 27. kāzu gadadienu, ceļot galdā štovēto kāpostu zupu, kā arī saņēma videozvanā apveikumu no dēla Markusa Rolanda, kuru profesionālā darbība aizvedusi tālu no Latvijas.
Liene Rolanda sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atzīst, ka abi ar vīru reti iznāk sabiedrībā, jo katrs noslogoti savos darbos: “Es strādāju par pirmsskolas skolotāju privātā pamatskolā Būsim, turklāt mums ar vīru ir teātra klubs "Hamlets", kurā es palīdzu Rolandam administrācijas lietās. "Hamletam" jau ir 30 gadi.”
Pāris sāk prātot, cik ilgi ir kopā, un izrēķina, ka nu jau 27 gadi laulībā, bet vēl pirms tam piecus gadus saostījušies. “Apprecējāmies 1999. gada 1. janvārī. Mācītājs toreiz iebilda, uz ko es teicu – nē, jums ir jānāk,” par precībām ziemas spelgonī atceras aktieris. Liene un Rolands kāzu jubileju svin katru gadu, apvienojot savu ballīti ar teātra klubā iedibināto Ākstu dienas svinēšanu. Proti, ik gadu 1. janvārī teātra klubā "Hamlets" Liene vāra milzīgu katlu ar štovēto kāpostu zupu un Rolands klāt zupai piedāvā mazu mēriņu. Šogad gan klātienē nevarēja pievienoties dēls Markuss Rolands, kas strādā par operatoru un lielākoties ir prom tālu pasaulē. “Vjetnama, Japāna, Filipīnas, vēl lidos uz Turciju, Madridi, tad Dominikānas Republika un Meksika. Es esmu bijis Latīņamerikā, bet Meksikā gan ne,” par dēla pēdējā mēneša pārvietošanās ģeogrāfiju pastāsta Rolands. 26 gadus vecais Markuss regulāri sazinās ar vecākiem, ik dienu piezvanot videozvanā. “Liels prieks, ka mūsu dēls ir riktīgs ceļotājs. Kamēr ir iespēja, lai apskata pasauli,” piebilst Liene.
Ceļotāji ir visa Rolandu ģimene, jo pavisam drīz, martā, arī Liene un Rolands dosies nelielā atvaļinājumā uz Itāliju. “Cenšamies gadā pāris reižu kaut kur aizbraukt. Paņemam mugursomas un dodamies, kur acis rāda. Izdomājam maršrutu, noīrējam automašīnu un braucam.”