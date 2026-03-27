Iepazīstieties ar Orlando Blūma jauno draudzeni. Viņa ir 21 gadu jaunāka par aktieri!
Pēc šķiršanās no popzvaigznes Keitijas Perijas, kura šobrīd ir attiecībās ar Džastinu Trudo, aktieris Orlando Blūms ir atradis jaunu mīlestību. Tā ir modele Luīza Lēmela.
49 gadus vecais aktieris Orlando Blūms vairs nav brīvs vīrietis. Pēc šķiršanās no saderinātās Keitijas Perijas, ar kuru viņš bija kopā deviņus gadus un pērn pārtrauca kopdzīvi, “Karību jūras pirātu” zvaigznei izveidojušās romantiskas attiecības ar 28 gadus veco šveiciešu modeli Luīzu Lēmelu.
Pāris aizvadītajā nedēļā redzēts kopā Šveicē, kur baudīja īsu atvaļinājumu. Orlando satika dažus Luīzas draugus, bet nedēļas nogali pāris pavadīja pieczvaigžņu viesnīcā “Bürgenstock”, kas atrodas pie Lucernas ezera. Par to informē “The Sun”.
Pirmo reizi par Orlando un Luīzas attiecībām plašsaziņa līdzekļi ziņoja šā gada februārī, kad pāris bija nofotografēts, roku rokā dodamies prom no “Super Bowl” spēles Kalifornijā.
Kas ir Luīza Lēmela?
Luīza ir dzimusi un augusi Cīrihē, Šveicē. Modeles karjeru viņa uzsāka 16 gadu vecumā, piedaloties “Elite Model Look” konkursā. Papildus modelēšanai Luīza ir ieguvusi arī akadēmisko izglītību. Viņa studējusi psiholoģiju Anglijā un ieguvusi bakalaura grādu.
Luīza ir dzīvojusi un strādājusi Parīzē, Milānā un Londonā, pirms pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Ņujorku 2019. gadā. Karjeras laikā viņa piedalījusies “Maybelline” un “Max Faxtor” skaistumkopšanas produktu reklāmas kampaņās, kā arī sadarbojusies ar tādiem pasaulslaveniem zīmoliem kā “L'Oreal”, “Vera Wang”, “YSL Beauty”, “Calvin Klein”, “Akris” un “Guerlain”.
Viņas fotogrāfijas bijušas publicētas žurnālos “L'Officiel”, “Cosmopolitan” un citos starptautiskos izdevumos. Papildus modelēšanai viņa ļoti interesējas par mentālo veselību, psiholoģiju, filozofiju un zinātni, kā arī uzskata, ka daba ir skaista un svarīga, un mūsu planēta ir jāsaudzē.
Luīzai šobrīd ir līgumi ar aģentūrām Ņujorkā (“New York Model Management”), Parīzē (“Women 360 Paris”), Milānā (“The Lab Models”), Gēteborgā (“98 Mgmt”), Losandželosā (“LA Model Management”) un Cīrihē (“The Kinship Management”).
Keitijas Perijas jaunās attiecības
Orlando un Keitija paziņoja par šķiršanos 2025. gada 3. jūlijā. Pāris apliecināja, ka arī pēc saderināšanās atsaukšanas viņu prioritāte numur 1 ir piecus gadus vecās meitas Deizijas Dovas kopīga audzināšana.
Pēc šķiršanās Keitijai izveidojušas romantiskas attiecības ar Kanādas bijušo premjerministru Džastinu Trudo. Pāris pirmo reizi tika saistīts 2025. gada 28. jūlijā, kad bija redzēts kopīgi vakariņojam restorānā Monreālā, Kanādā. Pāris dienas vēlāk Trudo apmeklēja Perijas koncertu šajā pilsētā, uz kuru bija ieradies kopā ar savu meitu Ellu-Greisu. 11. oktobrī plašsaziņas līdzekļos parādījās jaunas fotogrāfijas, kas apliecināja pāra romantiskās jūtas. Abi nofotografēti skūpstāmies kopīga izbrauciena laikā uz luksusa jahtas.
Savukārt 2025. gada decembrī oficiāli apstiprināja attiecības ar Džastinu, daloties ar fotogrāfijām un video no ceļojuma uz Japānu, kur viņa uzstājās savā “Lifetimes Tour” koncertturnejā.