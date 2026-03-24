Mijoties asarām, kaislībām un spozmei, šovs "Četri uz koferiem" iekaro ASV
Populārais ceļojumu šovs “Četri uz koferiem” dodas uz visu sapņu zemi Ameriku! Četras spilgtas personības - dziedātāja Antra Stafecka, mūziķis Ralfs Eilands, aktrise Marija Linarte un radio balss Artis Volfs - dodas pāri okeānam, lai mērotu ceļu no saulainā Maiami līdz kantri mūzikas sirdij Našvilai. Slavenības piedzīvos pamatīgu cenu kultūršoku, emocionālus lūzumpunktus, kā arī negaidītus nakšņošanas apstākļus, kas pārbaudīs ceļotāju pacietības mēru.
Piedzīvojums sāksies ar Antras Stafeckas vadīto dienu, nolaižoties Maiami lidostā. Jau pirmajās stundās Antrai būs jāpārvar bailes, sēžoties pie milzīga džipa stūres pilsētas agresīvajā satiksmē, lai nogādātu grupu viesnīcā. Tomēr lielākais pārsteigums sekos galamērķī – mēģinot ietaupīt, Antra visai grupai rezervējusi vienu kopīgu istabu. Kā visi sagulēs šaurajos apartamentos? Kamēr slavenības mēģinās sadalīt guļvietas un pārdzīvot Maiami neierasto aukstuma vilni, kas pilsētu pārsteidzis pirmo reizi pēdējo desmitgažu laikā, viņus sagaida arī skarbs cenu šoks.
Vadības stafeti pārņemot Ralfam Eilandam, grupa pametīs Floridu un dosies uz ASV vidieni – kantrī mūzikas meku Našvilu. Ralfs savus biedrus ievedīs autentiskā amerikāņu dzīvesveidā ar treknām maltītēm ceļmalu ēdnīcās un dzīvās mūzikas piesātinātām ielām. Tieši šeit Antra Stafecka, nespējot pretoties pilsētas maģijai, negaidīti iekaros kāda vietējā kluba skatuvi, liekot amerikāņiem celties kājās ovācijās. No Našvilas ritmiem ceļš vedīs uz Atlantu, kur Ralfs piedāvās ieskatīties "Coca-Cola" impērijas aizkulisēs un izbaudīt NBA basketbola spēles grandiozo atmosfēru.
Ceļojuma idille sāks plaisāt, kad vadību pārņems Marija Linarte. Stingrā disciplīna un Marijas nevēlēšanās apstāties pat "zaļajās pieturās", lai laikā sasniegtu galamērķi, radīs pamatīgu spriedzi grupas vidū. Nonākot Savannā, dēkaiņi nokļūs pie Taro kāršu zīlnieces, kuras pravietojumi izrādīsies tik trāpīgi, ka dažiem dalībniekiem acīs sariesīsies asaras. No spocīgajiem Savannas kapiem un Foresta Gampa slavenā soliņa grupa tālāk trauksies uz Deitonas auto trasi, kur viņus sagaidīs tūkstošiem baikeru un īsta amerikāņu "Nascar" gara klātbūtne.
ASV brauciena piedzīvojumi izskanēs Arta Volfa virsvadībā, kurš visus aizvedīs uz visai neparastu Tampas rajonu. Tur slavenībām nāksies sadzīvot ar pa ielām klīstošām vistām un rezervētām kaimiņu sejas izteiksmēm. Arta izvēles nebeigs pārsteigt – no negaidītiem basketbola mačiem līdz pat smaržu gatavošanas meistarklasei. Kāpēc Ralfs Eilands pamanīsies saldi aizmigt bērnu laukumiņā pilsētas vidū, un kāda izvērtīsies slavenību tikšanās ar krokodiliem un čūskām?
Dodies elpu aizraujošā piedzīvojumā kopā ar pašmāju slavenībām un iepazīsti krāšņo Ameriku ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” jau no 28. marta pulksten 20:30 TV kanālā "360"!