Atklāti karaļa Čārlza nozīmīgie karaliskie plāni mazdēla Ārčija dzimšanas dienā
Karalis Čārlzs III šogad savus tradicionālos dārza svētkus sāks īpašā datumā — tieši mazdēla prinča Ārčija dzimšanas dienā, liecina apstiprinātā 2026. gada pasākumu programma.
Šovasar Bekingemas pils dārzā notiks trīs dārza svētki, bet vēl viens — Holirūdas pilī Edinburgā, godinot pirmās līnijas darbiniekus no visas Apvienotās Karalistes.
Šie pasākumi būs veltīti to cilvēku pašaizliedzībai un ieguldījumam, kuri kalpo savām kopienām, brīvprātīgi strādājot, atbalstot labdarības mērķus un darbojoties neatliekamajos dienestos. Īpašs uzsvars uz to būs pirmajos sezonas dārza svētkos, kas, zīmīgi, notiks prinča Harija un Meganas Mārklas dēla dzimšanas dienā.
Citi dārza svētku datumi ir 8. un 12. maijs Bekingemas pilī, kā arī īpašs pasākums bijušo dienestā strādājušo godināšanai — “The Not Forgotten Association” ikgadējie dārza svētki, kas 19. maijā notiks karaļrezidencē. Pēc tam 30. jūnijā sekos ceturtie dārza svētki Holirūdas pilī.
Pirmo dārza svētku datums Čārlzam, bez šaubām, būs reizē priecīgs un rūgts, jo kopš prinča Harija un Meganas atkāpšanās no augstāko karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem un pārcelšanās uz ASV 2020. gadā viņa kontakts ar mazdēlu bijis ierobežots.
Lai gan viņš pirms tam pavadīja laiku kopā ar zēnu, pēdējā zināmā tikšanās notika mirušās karalienes Platīna jubilejas laikā Londonā 2022. gadā, kad viņš pirmo reizi satika arī princesi Lilibetu.
Pagājušajā gadā Harijs BBC sniedza skaļu interviju, kurā pauda vēlmi izlīgt ar savu ģimeni. Viņš sacīja: “Es ļoti vēlētos izlīgumu ar savu ģimeni, nav jēgas turpināt strīdēties. Dzīve ir vērtīga, es nezinu, cik ilgi mans tēvs vēl būs dzīvs, viņš ar mani nerunā šo drošības jautājumu dēļ.”
Tomēr viņš atzina, ka jebkāds izlīgums ir viņa ģimenes rokās, piebilstot: “Ja viņi to nevēlas, tas ir pilnībā viņu ziņā.”
Pamats iespējamam izlīgumam tika ielikts, kad Harijs pagājušā gada septembrī Londonā satika savu tēvu uz “privātu tēju” Klarensa namā. Nav zināms, kas tika apspriests, taču Harijs tika nofotografēts, dodoties prom pēc aptuveni stundas, kas pavadīta monarha sabiedrībā.
Ārčijam 6. maijā apritēs septiņi gadi, un viņš savu dzimšanas dienu parasti pavada Montecito kopā ar māsu Lilibetu, kurai ir četri gadi, un vecākiem. Pagājušajā gadā Harijs bija spiests izlaist sava dēla lielo dienu, jo devās uz Lasvegasu labdarības pasākuma dēļ.
Megana sniedza nelielu ieskatu ģimenes svinībās, publicējot fotogrāfiju, kurā dēls svītrainā pidžamā vēro saulrietu, un atklāja, ka pirms Harija aizbraukšanas viņi baudījuši privātu ballīti.
“Mūsu dēls. Mūsu saule. Daudz laimes 6. dzimšanas dienā, Ārčij! Paldies par visu mīlestību, lūgšanām un sirsnīgajiem novēlējumiem mūsu mīļajam zēnam. Viņam jau ir seši! Kur palicis laiks? (Un visiem jums, kas pagājušajā nedēļas nogalē ieradāties svinēt kopā ar mums viņa ballītē, paldies, ka padarījāt viņa dzimšanas dienu tik neticami īpašu),” viņa sajūsmināti rakstīja parakstā.