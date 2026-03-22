Sociālajos tīklos sakašķējas Ainars Mielavs un Ralfs Eilands. "Kas šis bija, Ralf???"
Vietnē "Threads" sakašķējušies divi latviešu mūziķi - Ainars Mielavs un Ralfs Eilands. Viss sākās ar joku par leģendāro ASV aktieri Čaku Norisu...
Neparasts ķīviņš sociālajos tīklos izcēlās, kad mūziķis Ralfs Eilands vietnē "Threads" ievietoja sekojošu vēstījumu: "Čaks Noriss reiz sasmīdināja Ainaru Mielavu." Ieraksts uzrunāja vairākus Ralfa sekotājus, kas komentēja viņa vēstījumu ar tādiem vārdiem kā: "Čaks Noriss saviļņoja Mielavu ar vilni devīto", "Čaks Noriss ir dzīvs. Pasaule nomira" vai "Ainaram patika, kā Čaks dzied".
Jāsaka gan, ka Ainaru Mielavu Ralfa teiktais neuzrunāja. "Labvakar! Kas šis bija, Ralf???" Eilandam atbildēja Mielavs. Uz ko Ralfs atbildēja: "Joks, Ainar, tas bija joks." "Mjā, cilvēkiem mēdz būt pavisam atšķirīga humora izjūta," pauda Mielavs. Bet vēlāk viņš papildināja savu teikto ar sekojošiem vārdiem: "Tikai tamdēļ, ka vienu reizi mūža satiekot Tevi, Ralf, Tu atstāji siltu iespaidu, pievienošu šai sarakstei sekojošo... Izcils joks ir, piemēram, šis, Vonnegūta rakstītais (Citēju pēc atmiņas): 'Ja tu pa īstam gribi sāpināt savus vecākus un tev nepietiek drosmes būt gejam, tad vismaz vari nodarboties ar mākslu.'"
Nedaudz vēlāk Eilands rezumēja šo saraksti, pasludinot, ka šis ir oficiāli ir bijis viņa visu laiku labākais izteiktais joks. "Tālāk tik uz leju," konstatēja Eilands. Jau ziņos, ka Austrumu cīņu leģenda un aktieris Čaks Noriss devās mūžībā 19. martā, 86 gadu vecumā. Pēc viņa nāves daudzi cilvēki visā pasaulē, aktieri pieminot, dalījās ar Čaka Norisa jokiem.